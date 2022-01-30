Филимонов возглавил любительский клуб «Гераклион». Ранее его тренировал Гамула

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов стал главным тренером «Гераклиона». Это любительский клуб, выступающий в чемпионате Москвы.
Для 48-летнего Филимонова это первый опыт самостоятельной работы, ранее он был тренером вратарей в тульском «Арсенале»,
«Гераклион» ранее возглавлял Игорь Гамула, который умер в декабре 2021 года.
- Филимонов 6 раз выигрывал чемпионат России со «Спартаком».
- Он также играл за тульский «Арсенал», «Факел», киевское «Динамо» и другие клубы.
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Источник: «Матч ТВ»