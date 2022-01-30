Смородская – о «Локомотиве»: «У меня скверные предчувствия»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в московском клубе.

– Что подсказывает интуиция – чем закончится в «Локо» немецкий эксперимент?

– У меня скверные предчувствия. Не понимаю, как руководители клуба собираются вписываться в финансовый фэйр-плей. О нем вообще кто-то думает?! Расходы огромные, заработка нет… В свое время на этом уже обжигались и «Рубин», и «Динамо». В итоге УЕФА отстранял их от участия в еврокубках. То же самое, скорее всего, ждет и «Локомотив».

Если говорить о месте в таблице, то в Гисдоля я не верю. Абсолютно непонятное назначение. Посмотрим, конечно, как он проведет зимние сборы, но пока немец совершенно не убедил. Впрочем, если ошибусь и «Локомотив» с новым тренером начнет вдруг регулярно побеждать, буду только рада», – сказала Смородская.

«Где еще можно столько зарабатывать, ни за что не отвечая?» Смородская не исключила возвращение Рангника в «Локомотив»