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    Смородская – о «Локомотиве»: «У меня скверные предчувствия»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в московском клубе.

    – Что подсказывает интуиция – чем закончится в «Локо» немецкий эксперимент?

    – У меня скверные предчувствия. Не понимаю, как руководители клуба собираются вписываться в финансовый фэйр-плей. О нем вообще кто-то думает?! Расходы огромные, заработка нет… В свое время на этом уже обжигались и «Рубин», и «Динамо». В итоге УЕФА отстранял их от участия в еврокубках. То же самое, скорее всего, ждет и «Локомотив».

    Если говорить о месте в таблице, то в Гисдоля я не верю. Абсолютно непонятное назначение. Посмотрим, конечно, как он проведет зимние сборы, но пока немец совершенно не убедил. Впрочем, если ошибусь и «Локомотив» с новым тренером начнет вдруг регулярно побеждать, буду только рада», – сказала Смородская.

    «Где еще можно столько зарабатывать, ни за что не отвечая?» Смородская не исключила возвращение Рангника в «Локомотив»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13392

      житель СПб 1 час назад

      Возразить ей нечего. Куда смотрят руководители (хозяева) клуба? Или они в хоккей играют?

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