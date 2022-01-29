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  • «Где еще можно столько зарабатывать, ни за что не отвечая?»: Смородская не исключила возвращение Рангника в «Локомотив»

«Где еще можно столько зарабатывать, ни за что не отвечая?»: Смородская не исключила возвращение Рангника в «Локомотив»

29 января 2022, 14:33
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала происходящее в московском клубе.

Последнее, что вас возмутило?

– Ситуация в «Локомотиве». Катастрофическая! Летом на 35 миллионов евро набрали футболистов, а к зиме выяснилось, что их все равно не хватает.

Начались новые закупки. Кухта за 5 миллионов, Мампасси за 4, Изидор за 3,5... Зато хорошие игроки – например, Крыховяк и Смолов – отдаются за бесценок.

Кроме того, ходят упорные слухи, что в мае «Локомотив» переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» собираются сносить. На ее месте хотят построить жилые дома и торговые центры.

Уму непостижимо! Стадион в отличном состоянии, даже в реконструкции не нуждается. Там выполнены все необходимые работы. Еще минимум десять лет спокойно простоит, не требуя дополнительных вложений.

Плюс рядом тренировочное поле, манеж, малая арена. Не представляю, как можно загубить такую прекрасную инфраструктуру!

Вы понимаете, что сейчас происходит в «Локомотиве»?

– Цепь фатальных ошибок. Началось все с председателя совета директоров Александра Плутника, который внезапно привел немецкую команду во главе с Ральфом Рангником и Томасом Цорном.

Но почему именно эти люди? Чего они добились? За какие заслуги их наделили в «Локомотиве» безграничными полномочиями? Загадка!

Дальше новая команда совершила летом кучу трансферов, но все оказались неудачными. Уверена, никого из этих игроков не удастся продать дороже. Даже те деньги, которые за них заплатили, вряд ли реально отбить.

Куплены-то футболисты среднего уровня, а то и ниже! Интересно, чем руководствуются немецкие управленцы? Считают российский футбол настолько посредственным, что и так сойдет? Почему их никто не останавливает?!

Когда Рангник уехал в «Манчестер Юнайтед», я подумала – сейчас все закончится. Немцев уволят, ставка будет сделана на других людей. К сожалению, ничего не изменилось.

А поскольку у Рангника в Англии не ладится, допускаю, что скоро он вернется в «Локомотив». Где еще можно ни за что не отвечать, при этом зарабатывать колоссальные деньги?

  • Рангник с июля по ноябрь 2021 года руководил спортивным департаментом «Локомотива».
  • «МЮ» назначил немца тренером до конца сезона, а потом он должен стать консультантом клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Смородская Ольга
Комментарии (7)
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Красногорск_Фан
1643464341
Последние пол года тетя Оля говорит регулярно умные и правильные вещи. Пугает это. Почему мудрость спала когда она 6 лет была у руля. И почему сейчас проснулась
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фанат джигурды
1643467358
Дальше новая команда совершила летом кучу трансферов, но все оказались неудачными. Уверена, никого из этих игроков не удастся продать дороже. Даже те деньги, которые за них заплатили, вряд ли реально отбить. Куплены-то футболисты среднего уровня, а то и ниже! Прямо похоже на времена правления этой юродивой в клубе, завидует, что пилят другие вместо Кирюши Котова!
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SuperNils
1643467679
В Госдуме.
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Vitaga
1643491044
началу развала Локо положила как раз эта неадекватная женщина смородская. играли на багаже Семина какое то время потом сдулись. повезло еще тренер более-менне толковый пришел но и его слили
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