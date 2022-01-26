Неймар – о первом сезоне в «Барсе»: «Испытывал сильное давление и плакал в раздевалке. Месси заговорил со мной, и все изменилось»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о поддержке от Лионеля Месси в первом сезоне после перехода из «Сантоса» в «Барселону».

«Я испытывал сильное давление во время первого сезона в «Барсе». Я не узнавал себя.

Я плакал в раздевалке, и в этот момент Месси заговорил со мной. Это все изменило», – сказал Неймар.

Неймар перешел в «Барсу» в 2013 году.

Он покинул каталонский клуб в 2017 году.

Месси и Неймар играют вместе за «ПСЖ».

«Решил покинуть «ПСЖ». Неймар хотел вернуться в «Барсу» прошлым летом