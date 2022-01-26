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  • Неймар – о первом сезоне в «Барсе»: «Испытывал сильное давление и плакал в раздевалке. Месси заговорил со мной, и все изменилось»

Неймар – о первом сезоне в «Барсе»: «Испытывал сильное давление и плакал в раздевалке. Месси заговорил со мной, и все изменилось»

26 января 2022, 17:59
8

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о поддержке от Лионеля Месси в первом сезоне после перехода из «Сантоса» в «Барселону».

«Я испытывал сильное давление во время первого сезона в «Барсе». Я не узнавал себя.

Я плакал в раздевалке, и в этот момент Месси заговорил со мной. Это все изменило», – сказал Неймар.

  • Неймар перешел в «Барсу» в 2013 году.
  • Он покинул каталонский клуб в 2017 году.
  • Месси и Неймар играют вместе за «ПСЖ».

«Решил покинуть «ПСЖ». Неймар хотел вернуться в «Барсу» прошлым летом

Источник: Barca Universal
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Неймар
Комментарии (8)
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Lipatoff
1643210701
В принципе ничего не изменилось, так и остался нытиком, зато какие громкие слова о нем были...
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Лфшт
1643213284
Чмошник и нытик. Слабак и симулянт. Вечно перспективный, вечноталантливый. Как игрок ни о чем.
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portero
1643215493
Месси тоже в своё время помогали, но наверное плакать это лишнее.отсуствие характера и недало тебе стать супером...
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pele1981
1643215907
Всегда считал Неймара тряпкой!))
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Hektor 84
1643216273
Не верю я этому симулянту и пистоболу
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zigbert
1643269973
Своим побегом из Барсы несколько подмочил свою репутацию.
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