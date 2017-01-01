Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Мусаев – об уходе из «Краснодара»: «Понимал, что срок жизни этой команды завершен»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о причинах ухода из клуба.

    • Мусаев тренировал «Краснодар» с апреля 2018 года по апрель 2021-го.
    • Сейчас он возглавляет азербайджанский «Сабах».

    – Сергей Галицкий пару часов уговаривал вас не уходить в отставку, несмотря на 0:5 от «Ахмата». У него репутация очень убедительного переговорщика. Как удалось выдержать напор?

    – Нужно быть честным по отношению к себе, профессии и президенту. На тот момент я отдал «Краснодару» все. Знал, что в оставшихся шести турах не смогу сделать большего. До сих пор ни разу не пожалел о принятом решении. Требовалась остановка и перезагрузка, я был опустошен. При этом понимал: та команда себя изжила. А в футболе виноват всегда только тренер.

    Если помните, сразу после моего ухода «Краснодар» в Туле не создал ни одного момента. Это нетипично, тренерская отставка всегда порождает всплеск, встряску. Значит, у «Краснодара» не было ресурсов даже на это. И сейчас мы видим: многие игроки прошлогоднего состава уходят, команда меняется. Не говорю, что во всем виноват только я или, напротив, что ни в чем не виноват.

    Конечно, были ошибки. Но обновление «Краснодара» говорит само за себя, в прежнем формате команда не могла показывать высокие результаты. Поэтому клуб предпринимает логичные трансферные шаги, покупает новичков. Еще при мне был решен вопрос с привлечением летом в первую команду Сперцяна и Черникова. Свежая кровь нужна постоянно.

    – Повлияло на ваше решение депрессивное психологическое состояние?

    – Не было депрессии, это слишком громкое слово. Скорее, могу сравнить ощущения с теми, о которых сам Галицкий рассказывал после ухода из большого бизнеса. Рождалось десять идей в день, говорил он, а теперь стала рождаться одна. Вот и у меня перестали придумываться новые упражнения, игровые сочетания, я понимал, что срок жизни этой команды завершен. В такие моменты нельзя обманывать болельщиков и руководителей. Лучше уйти.

    Сейчас я стал прежним собой. В голове много свежих мыслей, получаю удовольствие от каждой тренировки, теории, игры, стали получаться какие-то новые штуки в работе. Для того, чтобы сделать много шагов вперед, следовало остановиться. И я сознательно на это пошел.

    «Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

    У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

    Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +821

      Vitaga 15 минут назад

      вот как понимать Галицкого? уговаривать 2 часа Мусаева чтобы остался...когда всё очевидно и самому Мусаеву но не Галицкому... видимо тогда началась болезнь Галицкого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57180

      portero 18 минут назад

      Всё уже в прошлом, чего-то не хватило в нужный момент, возможно опыта работы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb 1 час назад

      Иногда можно взять паузу сменить обстановку. Перезагрузиться. Но для этого нужен отпуск, а в футболе не дадут в разгар чемпионата. Считаю это плохо.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93305
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru