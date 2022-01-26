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  • Мусаев – об уходе из «Краснодара»: «Понимал, что срок жизни этой команды завершен»

Мусаев – об уходе из «Краснодара»: «Понимал, что срок жизни этой команды завершен»

26 января 2022, 12:58
5

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о причинах ухода из клуба.

  • Мусаев тренировал «Краснодар» с апреля 2018 года по апрель 2021-го.
  • Сейчас он возглавляет азербайджанский «Сабах».

– Сергей Галицкий пару часов уговаривал вас не уходить в отставку, несмотря на 0:5 от «Ахмата». У него репутация очень убедительного переговорщика. Как удалось выдержать напор?

– Нужно быть честным по отношению к себе, профессии и президенту. На тот момент я отдал «Краснодару» все. Знал, что в оставшихся шести турах не смогу сделать большего. До сих пор ни разу не пожалел о принятом решении. Требовалась остановка и перезагрузка, я был опустошен. При этом понимал: та команда себя изжила. А в футболе виноват всегда только тренер.

Если помните, сразу после моего ухода «Краснодар» в Туле не создал ни одного момента. Это нетипично, тренерская отставка всегда порождает всплеск, встряску. Значит, у «Краснодара» не было ресурсов даже на это. И сейчас мы видим: многие игроки прошлогоднего состава уходят, команда меняется. Не говорю, что во всем виноват только я или, напротив, что ни в чем не виноват.

Конечно, были ошибки. Но обновление «Краснодара» говорит само за себя, в прежнем формате команда не могла показывать высокие результаты. Поэтому клуб предпринимает логичные трансферные шаги, покупает новичков. Еще при мне был решен вопрос с привлечением летом в первую команду Сперцяна и Черникова. Свежая кровь нужна постоянно.

– Повлияло на ваше решение депрессивное психологическое состояние?

– Не было депрессии, это слишком громкое слово. Скорее, могу сравнить ощущения с теми, о которых сам Галицкий рассказывал после ухода из большого бизнеса. Рождалось десять идей в день, говорил он, а теперь стала рождаться одна. Вот и у меня перестали придумываться новые упражнения, игровые сочетания, я понимал, что срок жизни этой команды завершен. В такие моменты нельзя обманывать болельщиков и руководителей. Лучше уйти.

Сейчас я стал прежним собой. В голове много свежих мыслей, получаю удовольствие от каждой тренировки, теории, игры, стали получаться какие-то новые штуки в работе. Для того, чтобы сделать много шагов вперед, следовало остановиться. И я сознательно на это пошел.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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petrucho-spb
1643192231
Иногда можно взять паузу сменить обстановку. Перезагрузиться. Но для этого нужен отпуск, а в футболе не дадут в разгар чемпионата. Считаю это плохо.
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portero
1643195452
Всё уже в прошлом, чего-то не хватило в нужный момент, возможно опыта работы...
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Vitaga
1643195634
вот как понимать Галицкого? уговаривать 2 часа Мусаева чтобы остался...когда всё очевидно и самому Мусаеву но не Галицкому... видимо тогда началась болезнь Галицкого
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