Петржела: «На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в центре обороны во время товарищеского матча с «Жилиной» (5:0).

«Видимо, это замена Ракицкому. А вообще хорошая идея для возрастного игрока. На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником.

В этой роли его можно будет использовать в победных матчах, когда надо играть на удержание счета. Данные для защитника у него есть: хорошая координация, силовая борьба и великолепная игра на втором этаже. Уверен, он способен принести пользу команде на любой позиции», – сказал Петржела.

Дзюба – об игре в центре обороны: «От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо»

Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»