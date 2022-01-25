Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в центре обороны во время товарищеского матча с «Жилиной» (5:0).

    – Мы проверяли, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулева выпала огромная нагрузка, и он почувствовал спазм приводящей мышцы.

    У нас было два варианта: выпускать Кузяева или Артема на эту позицию. И мы выбрали Артема.

    – Или он сам вызвался?

    – Нет. Я посмотрел, какое состояние у ребят, спросил, сколько есть сил на сегодняшний день.

    У Артема было больше, чем у Далера. Хорошо, что именно Артем вышел доиграть этот матч на этой позиции.

    – Как оцените его в роли центрального защитника?

    – Я думаю, хорошо, за исключением перебора в одном моменте, где он решил поднять мяч и сыграть. Но в остальном сыграл достаточно уверенно.

    Ну и интенсивность в конце все-таки ниже, потому что сегодня было очень жарко, чтобы поддерживать хороший темп на протяжении всего матча.

    • Дзюбу заменили на 64-й минуте.
    • На 73-й минуте он вернулся на поле, выйдя вместо травмированного Данилы Хотулева.
    • Форвард открыл счет в матче на 8-й минуте.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93286
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru