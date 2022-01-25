Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в центре обороны во время товарищеского матча с «Жилиной» (5:0).

– Мы проверяли, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулева выпала огромная нагрузка, и он почувствовал спазм приводящей мышцы.

У нас было два варианта: выпускать Кузяева или Артема на эту позицию. И мы выбрали Артема.

– Или он сам вызвался?

– Нет. Я посмотрел, какое состояние у ребят, спросил, сколько есть сил на сегодняшний день.

У Артема было больше, чем у Далера. Хорошо, что именно Артем вышел доиграть этот матч на этой позиции.

– Как оцените его в роли центрального защитника?

– Я думаю, хорошо, за исключением перебора в одном моменте, где он решил поднять мяч и сыграть. Но в остальном сыграл достаточно уверенно.

Ну и интенсивность в конце все-таки ниже, потому что сегодня было очень жарко, чтобы поддерживать хороший темп на протяжении всего матча.

Дзюбу заменили на 64-й минуте.

На 73-й минуте он вернулся на поле, выйдя вместо травмированного Данилы Хотулева.

Форвард открыл счет в матче на 8-й минуте.

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