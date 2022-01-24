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    Смолов – о чемпионской гонке с «Зенитом»: «Все прекрасно понимают, что два очка реально отыграть»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    – В вашей коллекции трофеев не хватает чемпионского титула. То, что «Динамо» в этом сезоне борется за самые высокие места, было дополнительной мотивацией при переходе?

    – Дополнительная мотивация точно есть. Все прекрасно понимают, что два очка реально отыграть. Я уже говорил, что в нашей команде много молодых ребят, а в такой ситуации, как бы тривиально это ни звучало, опыт действительно важен. Я пытаюсь разговаривать с ребятами на эту тему.

    Сандро сказал очень важную вещь, что не стоит думать об этом. Нужно просто работать и идти от игры к игре, а уже в мае будет видно. На самом деле, это очень важно. Потому что, если начинаешь зацикливаться на этом, это может негативно сказаться на твоей игре.

    – Какую лично для себя цель ставите на этот год?

    – Давно ничего не говорю по поводу личных целей. Рад, что присоединился к «Динамо». Есть возможность бороться за высокие места в этом сезоне. Постараюсь по максимуму принести пользу команде на поле.

    • «Динамо» набрало 36 очков в 18 турах РПЛ.
    • У лидирующего «Зенита» 38 баллов.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    24.01.2022 22:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +57127

      portero 6 часов назад

      Конечно вопрос двух очков, может решить однин судья, в одной игре..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10398

      playsh > portero 4 часа назад

      Сомневаюсь,что "опыт" Смолова может помочь команде,они и без него прекрасно справятся.Удачи,Динамо.

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