Клопп: «Мартинелли – выдающийся игрок»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после полуфинала Кубка английской лиги против «Арсенала» отметил форварда лондонцев Габриэля Мартинелли. При этом в двухматчевом противостоянии бразилец не забил и не ассистировал.

«Фамилию Мартинелли должны помнить все. Он выдающийся игрок», – убежден немец.

20-летний Мартинелли стоит 22 миллиона евро.

В сезоне АПЛ у него 13 матчей, 4 гола, 2 результативных паса.

Мартинелли – олимпийский чемпион 2020 года.

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