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    Клопп: «Мартинелли – выдающийся игрок»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после полуфинала Кубка английской лиги против «Арсенала» отметил форварда лондонцев Габриэля Мартинелли. При этом в двухматчевом противостоянии бразилец не забил и не ассистировал.

    «Фамилию Мартинелли должны помнить все. Он выдающийся игрок», – убежден немец.

    • 20-летний Мартинелли стоит 22 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ у него 13 матчей, 4 гола, 2 результативных паса.
    • Мартинелли – олимпийский чемпион 2020 года.

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    Источник: твиттер Патрика Тиммонса

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    21.01.2022 21:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22401

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Будет забивать, будем помнить, а нет - мы на него забьём и забудем.

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