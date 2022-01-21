Клопп: «Мартинелли – выдающийся игрок»

Будет забивать, будем помнить, а нет - мы на него забьём и забудем.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после полуфинала Кубка английской лиги против «Арсенала» отметил форварда лондонцев Габриэля Мартинелли. При этом в двухматчевом противостоянии бразилец не забил и не ассистировал.
«Фамилию Мартинелли должны помнить все. Он выдающийся игрок», – убежден немец.
- 20-летний Мартинелли стоит 22 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ у него 13 матчей, 4 гола, 2 результативных паса.
- Мартинелли – олимпийский чемпион 2020 года.
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