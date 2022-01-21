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    Тренер ЦСКА по физподготовке: «Медина в неплохой форме, но он не готов играть»

    Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал о состоянии новичка команды Хесуса Медины.

    «Когда в паузу приходит новый игрок, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, но совершенно не обязательно это действительно то, что нужно.

    Именно поэтому, в том числе, мы раздаем футболистам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять. У Хесуса очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие игроки сейчас немного опережают его. Но я могу отметить, что Медина находится в неплохой форме.

    Готов ли он играть матч? Конечно, нет. Но и остальные еще не готовы. Парагвайский футболист пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих одноклубников», – сказал Морганс.

    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.
    • Он выбрал 28-й номер.

    Новичок ЦСКА Медина пообещал учить русский язык

    Источник: сайт ЦСКА

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    21.01.2022 09:52
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 14 часов назад

      Ещё месяц до начала игр в РПЛ в этом году, время есть для подготовки и восстановления спортивной формы игрока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      biber ru 15 часов назад

      Фукс-2

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 > biber ru 15 часов назад

      Ты Фукса-то видел один раз, а про Медину, вообще, не слышал,
      а делаешь их сравнение.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1587

      кто там 15 часов назад

      Главное что бы шанс играть давали и доверяли, а не как с другими его коллегами по амплуа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +279

      3meeeD 16 часов назад

      Понеслась пиз..а по кочкам
      Я не удивлён.

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