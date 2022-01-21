Тренер ЦСКА по физподготовке: «Медина в неплохой форме, но он не готов играть»

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал о состоянии новичка команды Хесуса Медины.

«Когда в паузу приходит новый игрок, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, но совершенно не обязательно это действительно то, что нужно.

Именно поэтому, в том числе, мы раздаем футболистам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять. У Хесуса очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие игроки сейчас немного опережают его. Но я могу отметить, что Медина находится в неплохой форме.

Готов ли он играть матч? Конечно, нет. Но и остальные еще не готовы. Парагвайский футболист пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих одноклубников», – сказал Морганс.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

Он выбрал 28-й номер.

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