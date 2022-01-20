В раздевалке «ПСЖ» уверены в летнем назначении Зидана (Marca)

«ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
49-летний специалист может сменить Маурисио Почеттино в июне этого года.
В раздевалке парижской команды уверены в назначении Зидана ближайшим летом. Футболисты воспринимают это как должное.
Сотрудничеству тренера с «ПСЖ» может помешать то, что он уроженец Марселя.
- Француз покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.
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Источник: Marca