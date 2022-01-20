В раздевалке «ПСЖ» уверены в летнем назначении Зидана (Marca)

«ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

49-летний специалист может сменить Маурисио Почеттино в июне этого года.

В раздевалке парижской команды уверены в назначении Зидана ближайшим летом. Футболисты воспринимают это как должное.

Сотрудничеству тренера с «ПСЖ» может помешать то, что он уроженец Марселя.

Француз покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.

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