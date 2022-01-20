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    В раздевалке «ПСЖ» уверены в летнем назначении Зидана (Marca)

    «ПСЖ» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    49-летний специалист может сменить Маурисио Почеттино в июне этого года.

    В раздевалке парижской команды уверены в назначении Зидана ближайшим летом. Футболисты воспринимают это как должное.

    Сотрудничеству тренера с «ПСЖ» может помешать то, что он уроженец Марселя.

    • Француз покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
    • Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.

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    Источник: Marca

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    20.01.2022 09:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56941

      portero 15 часов назад

      Зидан может люлей раздать, особенно французам-черным глядишь и играть начнут лучше...

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