Главные новости дня. ЦСКА представил Язиджи; «Аталанта» и «Дженоа» согласовали аренду Миранчука

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев стоят в два раза дешевле, чем для россиян на ЧМ-2018.
«Зенит» не ведет переговоры с Семаком о продлении контракта. Он истекает в мае (Metaratings).
У «Сочи» есть 6-7-миллионные предложения по Кассьерре. Клуб хочет 10.
Журналист Педрероль: «Мбаппе гарантированно начнет новый сезон в «Реале». Если нет – уволюсь».
Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит». Азмун сможет уйти зимой (RMC Sport).
«Аталанта» и «Дженоа» полностью согласовали аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку (Sport24).
ЦСКА объявил об аренде Язиджи с правом выкупа.
«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост.
Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904».
Пруцев приступил к тренировкам со «Спартаком».
Последняя судебная инстанция подтвердила девятилетний срок Робиньо за групповое изнасилование.