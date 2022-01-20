Главные новости дня. ЦСКА представил Язиджи; «Аталанта» и «Дженоа» согласовали аренду Миранчука

Билеты на ЧМ-2022 для катарцев стоят в два раза дешевле, чем для россиян на ЧМ-2018.

«Зенит» не ведет переговоры с Семаком о продлении контракта. Он истекает в мае (Metaratings).

У «Сочи» есть 6-7-миллионные предложения по Кассьерре. Клуб хочет 10.

Журналист Педрероль: «Мбаппе гарантированно начнет новый сезон в «Реале». Если нет – уволюсь».

Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит». Азмун сможет уйти зимой (RMC Sport).

«Аталанта» и «Дженоа» полностью согласовали аренду Миранчука. Гасперини блокирует сделку (Sport24).

ЦСКА объявил об аренде Язиджи с правом выкупа.

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост.

Товарищеский матч. «Ференцварош» в первой игре при Черчесове уступил «ДАК 1904».

Пруцев приступил к тренировкам со «Спартаком».

Последняя судебная инстанция подтвердила девятилетний срок Робиньо за групповое изнасилование.