Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Журналист Педрероль: «Мбаппе гарантированно начнет новый сезон в «Реале». Если нет – уволюсь»

    Испанский журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль гарантировал трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» в этом году. В противном случае он закончит с журналистикой.

    «Мбаппе начнет новый сезон в «Реале». Гарантирую. Если этого не произойдет, я уволюсь», – сказал Педрероль.

    • В текущем сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
    • Летом он станет свободным агентом.

    «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Мбаппе о краткосрочном контракте (ESPN)

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2022 12:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Отчим_Бората 19 января, 14:33

      .... Мой Педроль тоже много чего говорил... И где он щас?! ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22894

      bset 19 января, 13:15

      Где про закончить с журналистикой? Ну уволится, пойдет в другое издание. А вообще до лета все про него забудут, как и про другие "прогнозы" журналюх.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru