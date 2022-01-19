Журналист Педрероль: «Мбаппе гарантированно начнет новый сезон в «Реале». Если нет – уволюсь»

Испанский журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль гарантировал трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» в этом году. В противном случае он закончит с журналистикой.

«Мбаппе начнет новый сезон в «Реале». Гарантирую. Если этого не произойдет, я уволюсь», – сказал Педрероль.

В текущем сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.

Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

Летом он станет свободным агентом.

«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Мбаппе о краткосрочном контракте (ESPN)