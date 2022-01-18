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    «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Мбаппе о краткосрочном контракте (ESPN)

    В «ПСЖ» растет уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе заключит новое соглашение с клубом.

    Парижане ведут с 23-летним футболистом переговоры о краткосрочном контракте, и они проходят успешно.

    Впрочем, в «Реале» по-прежнему уверены, что француз ближайшим летом станет свободным агентом и перейдет в мадридскую команду.

    • В текущем сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    18.01.2022 15:48
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 18 января 2022, 16:02

      Как проходят переговоры псж с Мбаппе:
      Руководство - звонит французу
      Мбаппе - сбрасывает с сообщением: "Я перезвоню"
      Руководство - переговоры проходят успешно

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