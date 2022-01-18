«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Мбаппе о краткосрочном контракте (ESPN)

В «ПСЖ» растет уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе заключит новое соглашение с клубом.

Парижане ведут с 23-летним футболистом переговоры о краткосрочном контракте, и они проходят успешно.

Впрочем, в «Реале» по-прежнему уверены, что француз ближайшим летом станет свободным агентом и перейдет в мадридскую команду.