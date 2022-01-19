ЦСКА объявил об аренде Язиджи с правом выкупа

Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи перешел в ЦСКА на правах аренды.

Московский клуб арендовал 24-летнего турка до конца сезона с правом выкупа. Сообщалось, что ЦСКА сможет выкупить игрока за 12 миллионов евро.

Языджи успешно прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в расположение команды в Кампоаморе.