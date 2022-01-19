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    ЦСКА объявил об аренде Язиджи с правом выкупа

    Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи перешел в ЦСКА на правах аренды.

    Московский клуб арендовал 24-летнего турка до конца сезона с правом выкупа. Сообщалось, что ЦСКА сможет выкупить игрока за 12 миллионов евро.

    Языджи успешно прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в расположение команды в Кампоаморе.

    • Язиджи – атакующий полузащитник.
    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    19.01.2022 15:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Едет Наташа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL 23 часа назад

      хмм
      игрок уходит из 8 клуба франции в 5 очках от 3 места....
      ...уходит в донный ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2528

      FRZZ 19 января, 20:41

      Бомбардир, не Язиджи а Языджи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD 19 января, 16:53

      Бомбардир вновь сам решает,как правильно звать футболиста))е5анашки конченые

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Batyga 19 января, 16:37

      Добро пожаловать Якудза.Мыльте отверстия

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL > Batyga 23 часа назад

      АХХАХААХАХАХАХАХАХ

      0
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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 15:44

      Почти за сезон 1 ассисит! Все правильно!
      Ну а что конюшня хотела от Жени Харьковского,тем более на халяву????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22894

      bset > КУКУШКА 19 января, 15:49

      У него почти за сезон только 4 матча в основе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer > bset 19 января, 16:12

      Я бы сделал критерием для легионера в РПЛ количество матчей и/или минут в предыдущем клубе за текущий и предыдущий сезоны.

      1
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      ...
      Рейтинг: +22894

      bset > Fusballer 19 января, 16:24

      Если бы он был игроком основы в Лилле, он бы в Россию не поехал)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2916

      Dgad > КУКУШКА 19 января, 16:30

      В прошлом сезоне он основным в Лиле был и много забивал, лучщий бомбардир Лиги Европы был. С приходом нового тренера не вписался в его схему игры, соответственно присел на лавку.

      2
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > КУКУШКА 19 января, 16:48

      Ну ты, видимо, так насосался шершавого, что хобот за мясо не считаешь. Его, только, в аренду берут на полгода за 3,5 лимона евро.

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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > Dgad 19 января, 16:50

      Ну и за сборную регулярно играет, что хорошо.

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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > bset 19 января, 16:50

      Да, скорей всего)

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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > vladimir-7 19 января, 16:54

      Точнее за 350 тыс. евро.

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      Рейтинг: +2916

      Dgad 19 января, 15:38

      Топ трансфер от ЦСКА, посмотрим как он себя покажет

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