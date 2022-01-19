ЦСКА объявил об аренде Язиджи с правом выкупа

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Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи перешел в ЦСКА на правах аренды.
Московский клуб арендовал 24-летнего турка до конца сезона с правом выкупа. Сообщалось, что ЦСКА сможет выкупить игрока за 12 миллионов евро.
Языджи успешно прошел медосмотр и в ближайшие дни прибудет в расположение команды в Кампоаморе.
- Язиджи – атакующий полузащитник.
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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