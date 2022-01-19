Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Язиджи стал игроком ЦСКА. Завтра он присоединится к команде в Марбелье (Юнус Эмре Сел)

    Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи перешел в ЦСКА.

    По информации журналиста Юнуса Эмре Села, московский клуб закрыл сделку по 24-летнему турку. Завтра он присоединится к ЦСКА на сборе в испанской Марбелье.

    Армейцы арендуют Язиджи до конца сезона за 350 тысяч евро с правом выкупа за 12 миллионов.

    • Сообщалось, что турок прошел медосмотр для ЦСКА в Германии.
    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Источник: твиттер Юнуса Эмре Села

    Турецкий спортивный журналист и репортер, работает в спортивной газете Fotomac. Аудитория в твиттере - более 141 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2022 15:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Наташа едет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2916

      Dgad 19 января, 15:21

      Ждем Кучаева на выход тогда, не отдавали его Рубину пока по Языджи не договорятся

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru