Язиджи стал игроком ЦСКА. Завтра он присоединится к команде в Марбелье (Юнус Эмре Сел)

Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи перешел в ЦСКА.
По информации журналиста Юнуса Эмре Села, московский клуб закрыл сделку по 24-летнему турку. Завтра он присоединится к ЦСКА на сборе в испанской Марбелье.
Армейцы арендуют Язиджи до конца сезона за 350 тысяч евро с правом выкупа за 12 миллионов.
- Сообщалось, что турок прошел медосмотр для ЦСКА в Германии.
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: твиттер Юнуса Эмре Села
Турецкий спортивный журналист и репортер, работает в спортивной газете Fotomac. Аудитория в твиттере - более 141 тысячи подписчиков.