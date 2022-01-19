Язиджи стал игроком ЦСКА. Завтра он присоединится к команде в Марбелье (Юнус Эмре Сел)

Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи перешел в ЦСКА.

По информации журналиста Юнуса Эмре Села, московский клуб закрыл сделку по 24-летнему турку. Завтра он присоединится к ЦСКА на сборе в испанской Марбелье.

Армейцы арендуют Язиджи до конца сезона за 350 тысяч евро с правом выкупа за 12 миллионов.