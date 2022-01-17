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    Язиджи проходит медосмотр для ЦСКА в Германии (L’Equipe)

    Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи близок к переходу в ЦСКА.

    По информации L’Equipe, 24-летний футболист сейчас находится в Германии, где проходит медицинское обследование, предшествующее трансферу.

    ЦСКА планирует объявить о сделке не позднее вторника.

    Сообщалось, что клубы договорились об аренде турка до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро, который при выполнении определенных условий станет обязательным.

    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Источник: L’Equipe

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    17.01.2022 23:53
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