Язиджи проходит медосмотр для ЦСКА в Германии (L’Equipe)

Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи близок к переходу в ЦСКА.
По информации L’Equipe, 24-летний футболист сейчас находится в Германии, где проходит медицинское обследование, предшествующее трансферу.
ЦСКА планирует объявить о сделке не позднее вторника.
Сообщалось, что клубы договорились об аренде турка до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро, который при выполнении определенных условий станет обязательным.
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: L’Equipe