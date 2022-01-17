Язиджи проходит медосмотр для ЦСКА в Германии (L’Equipe)

Полузащитник «Лилля» Юсуф Язиджи близок к переходу в ЦСКА.

По информации L’Equipe, 24-летний футболист сейчас находится в Германии, где проходит медицинское обследование, предшествующее трансферу.

ЦСКА планирует объявить о сделке не позднее вторника.

Сообщалось, что клубы договорились об аренде турка до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро, который при выполнении определенных условий станет обязательным.