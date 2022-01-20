«Гулливер»: «Мне бы дали два года тюрьмы, если бы Гранат не повел себя по-мужски и не согласился на мировую»

Болельщик «Зенита» Алексей «Гулливер» рассказал, что позволило ему избежать нескольких лет лишения свободы за удар динамовца Владимира Граната. Тогда, в матче 2014 года, зенитовский вираж выбежал на поле «Петровского».

«Было мировое соглашение с Володей, он по-мужски себя повел, за что ему огромная благодарность. В противном случае мне собирались показательно дать два года тюрьмы.

К Володе подходило много авторитетных людей из фанатской среды, просили за меня. Это, может, сыграло роль», – сказал «Гулливер».