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    «Гулливер»: «Мне бы дали два года тюрьмы, если бы Гранат не повел себя по-мужски и не согласился на мировую»

    Болельщик «Зенита» Алексей «Гулливер» рассказал, что позволило ему избежать нескольких лет лишения свободы за удар динамовца Владимира Граната. Тогда, в матче 2014 года, зенитовский вираж выбежал на поле «Петровского».

    «Было мировое соглашение с Володей, он по-мужски себя повел, за что ему огромная благодарность. В противном случае мне собирались показательно дать два года тюрьмы.

    К Володе подходило много авторитетных людей из фанатской среды, просили за меня. Это, может, сыграло роль», – сказал «Гулливер».

    • Он также рассказал, как скрывался после инцидента от полиции.
    • Из-за срыва матча фанатами «Зенита» петербуржцам засчитали техническое поражение.
    • На момент выхода фанатов на поле «Петровского» «Зенит» проигрывал «Динамо» 2:4.

    Источник: ютуб-канал «Футбол24»

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    20.01.2022 00:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10973

      Вомбат 11 часов назад

      Бомбардир, тебе жирный минус! Незачем пиарить таких личностей, как Гулливер. Если хотите попиарить Граната, найдите другой повод.

      1
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      Рейтинг: +785

      Spinorr 14 часов назад

      Вова повел себя по мужски, а вот ты, Алеша, как чмошник!

      1
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      Рейтинг: +5767

      Добрый Бобер 16 часов назад

      Если после этой истории "Гулливер" не пускал в ход кулаки или делал это только для самообороны, то история закончилась правильно.

      1
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      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 16 часов назад

      А ты Гулливер , по-мужски поступил, когда в окружении фанов его ударил ? Героем себя чувствовал ?
      Ты не достоин чтобы это вспоминать...

      1
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      Рейтинг: +3871

      Snek 20 января, 01:40

      А по-моему должен был отсидеть. Он даже и не понял что за что и как.

      3
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      Рейтинг: +660

      прабабушка краба 20 января, 01:08

      имхо, вполне мог получить наказание, но 2 года тюрьмы это перебор. у нас за воровство лярдов домашний арест дают.

      3
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      Рейтинг: +2169

      petrucho-spb > прабабушка краба 20 января, 02:05

      год условно это максмум

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      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > прабабушка краба 16 часов назад

      Советую почитать стастистику за что у нас сидят. Она открытая. Полагаю поменяешь мнение. Бить людей плохо если это не обоюдка. Факт наказания отягощающее при следующем преступлении. в этом соль. Поэтому наказать стоило.

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      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > Красногорск_Фан 14 часов назад

      За пластиковые стаканчики сидят , за неудачные селфи сидят , за высказанное мнение сидят ... и за уворованные миллиарды тоже сидят , да вот только в больших кабинетах и дорогих автомобилях , яхтах , дворцах (((

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      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > Persona_non_Grata 13 часов назад

      За селфи тоже испугом отделываются. По крайней мере не знаю случаев когда не только попугали но и закрыли. Если это не селфи как писают на вечный огонь. Ну а за миллиарды им еще страшный суд предстоит. Рано радуются ))

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      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > Красногорск_Фан 7 часов назад

      Блогер Руслан Бобиев и его знакомая Анастасия Чистова получили по десять месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного .

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