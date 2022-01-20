«Гулливер»: «Мне бы дали два года тюрьмы, если бы Гранат не повел себя по-мужски и не согласился на мировую»

Бомбардир, тебе жирный минус! Незачем пиарить таких личностей, как Гулливер. Если хотите попиарить Граната, найдите другой повод.
Болельщик «Зенита» Алексей «Гулливер» рассказал, что позволило ему избежать нескольких лет лишения свободы за удар динамовца Владимира Граната. Тогда, в матче 2014 года, зенитовский вираж выбежал на поле «Петровского».
«Было мировое соглашение с Володей, он по-мужски себя повел, за что ему огромная благодарность. В противном случае мне собирались показательно дать два года тюрьмы.
К Володе подходило много авторитетных людей из фанатской среды, просили за меня. Это, может, сыграло роль», – сказал «Гулливер».
- Он также рассказал, как скрывался после инцидента от полиции.
- Из-за срыва матча фанатами «Зенита» петербуржцам засчитали техническое поражение.
- На момент выхода фанатов на поле «Петровского» «Зенит» проигрывал «Динамо» 2:4.