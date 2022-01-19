«Гулливер», ударивший в 2014 году Граната: «Моя фотка была у всех полицейских Москвы и Петербурга»

Болельщик «Зенита» Алексей «Гулливер» рассказал, как ему пришлось скрываться от полиции в 2014 году после выхода на поле во время матча с «Динамо». Там он ударил динамовца Владимира Граната по голове.

«Поняв, что меня ищут, я собрал вещи и покинул квартиру. Поехал в Москву с целью встретиться с фанатами «Динамо» и Гранатом, чтобы обсудить вопрос по-мужски. Ловил дальнобойщиков.

У каждого полицейского в Москве и Санкт-Петербурге в телефоне была моя фотка. За те дни я поменял три сим-карты», – сказал «Гулливер».