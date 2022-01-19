«Гулливер», ударивший в 2014 году Граната: «Моя фотка была у всех полицейских Москвы и Петербурга»

Болельщик «Зенита» Алексей «Гулливер» рассказал, как ему пришлось скрываться от полиции в 2014 году после выхода на поле во время матча с «Динамо». Там он ударил динамовца Владимира Граната по голове.
«Поняв, что меня ищут, я собрал вещи и покинул квартиру. Поехал в Москву с целью встретиться с фанатами «Динамо» и Гранатом, чтобы обсудить вопрос по-мужски. Ловил дальнобойщиков.
У каждого полицейского в Москве и Санкт-Петербурге в телефоне была моя фотка. За те дни я поменял три сим-карты», – сказал «Гулливер».
- После поисков со стороны полиции «Гулливер» сдался службе безопасности «Зенита».
- Из-за срыва матча фанатами «Зенита» петербуржцам засчитали техническое поражение.
- На момент выхода фанатов на поле «Петровского» «Зенит» проигрывал «Динамо» 2:4.
Источник: ютуб-канал «Футбол24»