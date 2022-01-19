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    «Гулливер», ударивший в 2014 году Граната: «Моя фотка была у всех полицейских Москвы и Петербурга»

    Болельщик «Зенита» Алексей «Гулливер» рассказал, как ему пришлось скрываться от полиции в 2014 году после выхода на поле во время матча с «Динамо». Там он ударил динамовца Владимира Граната по голове.

    «Поняв, что меня ищут, я собрал вещи и покинул квартиру. Поехал в Москву с целью встретиться с фанатами «Динамо» и Гранатом, чтобы обсудить вопрос по-мужски. Ловил дальнобойщиков.

    У каждого полицейского в Москве и Санкт-Петербурге в телефоне была моя фотка. За те дни я поменял три сим-карты», – сказал «Гулливер».

    • После поисков со стороны полиции «Гулливер» сдался службе безопасности «Зенита».
    • Из-за срыва матча фанатами «Зенита» петербуржцам засчитали техническое поражение.
    • На момент выхода фанатов на поле «Петровского» «Зенит» проигрывал «Динамо» 2:4.

    Источник: ютуб-канал «Футбол24»

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    19.01.2022 21:39
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Долбоящер да кому ты нужен? Решил хапануть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 20 января, 00:17

      Идиот.Ищешь славы? Иди и стукни по голове путина.Если получится. Получишь и славу и тюремный срок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2264

      волчарик 19 января, 23:10

      Неужели это современные герои?Зачем этот вброс?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2169

      petrucho-spb 19 января, 22:36

      А как хотел? За поступки надо отвечать, тем боле за беспредельные. Не помню чтобы извинился.

      4
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      Рейтинг: +10848

      BRO_football 19 января, 22:12

      Ну что тут скажешь? Дегенрат! Чтобы избавится от таких неадекватов на стадионах, вводят паспорта болельщиков.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2059

      CSKA471 19 января, 22:08

      Ну что сказать, без царя в голове

      3
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    • ...
      Рейтинг: +572

      хряк СМ 19 января, 22:04

      Долбо.б ещё гордится, тебя надо отмудохать всем виражом за технарь, и срок дать реальный...

      5
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