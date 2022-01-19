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    Гаттузо может принять «Дженоа»

    Аутсайдер Серии А «Дженоа» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Генуэзцы уже связались с ним.

    Также Гаттузо входит в шорт-лист «Эвертона».

    • «Дженоа» на прошлой неделе уволил Андрея Шевченко.
    • В июне 2021 года Гаттузо покинул «Фиорентину» спустя 3 недели после назначения.
    • До этого он работал в «Наполи».

    Источник: сайт Альфредо Педуллы

    Альфредо Педулла - журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны почти 200 тысяч человек.

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    19.01.2022 07:15
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