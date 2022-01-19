Гаттузо может принять «Дженоа»

Аутсайдер Серии А «Дженоа» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Генуэзцы уже связались с ним.
Также Гаттузо входит в шорт-лист «Эвертона».
- «Дженоа» на прошлой неделе уволил Андрея Шевченко.
- В июне 2021 года Гаттузо покинул «Фиорентину» спустя 3 недели после назначения.
- До этого он работал в «Наполи».
Источник: сайт Альфредо Педуллы
Альфредо Педулла - журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны почти 200 тысяч человек.