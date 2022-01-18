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    Тренер сборной Португалии Сантуш не включил Роналду в топ-3 лучших игроков года

    Стало известно, как проголосовал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш при выборе лучшего игрока года.

    67-летний тренер не включил в топ-3 капитана национальной команды и лучшего бомбардира на уровне сборных Криштиану Роналду.

    На первое место Сантуш поставил Н'Голо Канте («Челси»), на второе – его одноклубника Жоржиньо, а на третье – форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

    • Обладателем премии The Best стал Левандовски.
    • Роналду был включен в сборную года по версии ФИФА.
    • Он также получил специальную награду от ФИФА за побитый рекорд по голам за сборную.

    Месси не включил Левандовски в тройку лучших игроков года. Он проголосовал за Неймара, Мбаппе и Бензема

    Источник: сайт ФИФА

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    18.01.2022 10:36
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