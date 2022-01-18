Тренер сборной Португалии Сантуш не включил Роналду в топ-3 лучших игроков года

Стало известно, как проголосовал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш при выборе лучшего игрока года.

67-летний тренер не включил в топ-3 капитана национальной команды и лучшего бомбардира на уровне сборных Криштиану Роналду.

На первое место Сантуш поставил Н'Голо Канте («Челси»), на второе – его одноклубника Жоржиньо, а на третье – форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Обладателем премии The Best стал Левандовски.

Роналду был включен в сборную года по версии ФИФА.

Он также получил специальную награду от ФИФА за побитый рекорд по голам за сборную.

Месси не включил Левандовски в тройку лучших игроков года. Он проголосовал за Неймара, Мбаппе и Бензема