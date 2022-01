Роналду получил специальную награду от ФИФА за побитый рекорд по голам за сборную

На церемонии вручения наград The Best специальный приз получил нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

ФИФА отметила 36-летнего футболиста за побитый рекорд по голам за национальную команду.

В 2021 году Роналду превзошел достижение иранца Али Даеи (109). В активе португальца уже 115 забитых мячей.

Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk