Роналду – о рекорде по голам за сборную: «Это мечта. Надеюсь играть еще 4-5 лет»

Ну да ну да Лихтенштейн и Люксембург это круто, а как команда среднего класса уровня Ирландии, то не видно и не слышно, да и по играм за МЮ видно, что все толку от него нет и видны только дешевые понты
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вручение специальной награды от ФИФА за побитый рекорд по голам за национальную команду.
«Это мечта. Во-первых, я хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Я улучшил его на шесть мячей, чем очень горжусь.
Я также должен поблагодарить свою семью. Скоро я вновь стану отцом, горжусь этим. Здорово быть лучшим бомбардиром всех времен.
Скоро мне исполнится 37, но я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, однажды оно отплатит вам вам взаимностью», – сказал Роналду.
- В 2021 году Роналду превзошел достижение иранца Али Даеи (109).
- В активе португальца уже 115 забитых мячей за сборную Португалии.