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    Роналду – о рекорде по голам за сборную: «Это мечта. Надеюсь играть еще 4-5 лет»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вручение специальной награды от ФИФА за побитый рекорд по голам за национальную команду.

    «Это мечта. Во-первых, я хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Я улучшил его на шесть мячей, чем очень горжусь.

    Я также должен поблагодарить свою семью. Скоро я вновь стану отцом, горжусь этим. Здорово быть лучшим бомбардиром всех времен.

    Скоро мне исполнится 37, но я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, однажды оно отплатит вам вам взаимностью», – сказал Роналду.

    • В 2021 году Роналду превзошел достижение иранца Али Даеи (109).
    • В активе португальца уже 115 забитых мячей за сборную Португалии.

    Источник: Daily Mail

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    18.01.2022 07:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 января 2022, 10:03

      Ну да ну да Лихтенштейн и Люксембург это круто, а как команда среднего класса уровня Ирландии, то не видно и не слышно, да и по играм за МЮ видно, что все толку от него нет и видны только дешевые понты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +871

      3meeeD 18 января 2022, 09:49

      Это места
      Бомбардир вновь держит планку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 18 января 2022, 08:48

      Криштиану - пример профессионального отношения к делу. Нашим кривоногим такое не снилось

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2022, 08:33

      Давай до 150 голов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан > Fusballer 18 января 2022, 09:07

      Это сколько же Лихтенштейнов надо. Раньше до лиги наций было проще. Сейчас в группе А лиги наций сложнее.

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