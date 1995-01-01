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    К делу о признании Азмуном отцовства может подключиться детский омбудсмен

    Жительница Казани Алия пытается через суд доказать, что отец ее дочери – нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В дело может войти уполномоченный по правам ребенка.

    «Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей. Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери», – считает экс-девушка Азмуна.

    • Признание отцовства через суд нужно для того, чтобы Азмуна обязали выплачивать алименты.
    • Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.
    • К Азмуну есть интерес со стороны клубов топ-5 лиг Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2394

      Enter2006 4 минуты назад

      Прежде чем жениться или выйти замуж за мусульман - 1000 раз подумайте!!!!!!!!!!! (я не расист - просто статистика последних лет)

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      Рейтинг: +22331

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Теперь понятно, почему и цена на него упала, и почему в Питере остаётся. Не успел свалить. У нас вот Промес вовремя подсуетился.)

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