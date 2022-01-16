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  • К делу о признании Азмуном отцовства может подключиться детский омбудсмен

К делу о признании Азмуном отцовства может подключиться детский омбудсмен

16 января 2022, 15:53
17

Жительница Казани Алия пытается через суд доказать, что отец ее дочери – нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В дело может войти уполномоченный по правам ребенка.

«Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей. Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери», – считает экс-девушка Азмуна.

  • Признание отцовства через суд нужно для того, чтобы Азмуна обязали выплачивать алименты.
  • Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.
  • К Азмуну есть интерес со стороны клубов топ-5 лиг Европы.

Экс-девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, его дочь ждет денег на лечение»

Медведев: «99 процентов, что Азмун зимой останется в «Зените»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1642338045
Теперь понятно, почему и цена на него упала, и почему в Питере остаётся. Не успел свалить. У нас вот Промес вовремя подсуетился.)
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Enter2006
1642340209
Прежде чем жениться или выйти замуж за мусульман - 1000 раз подумайте!!!!!!!!!!! (я не расист - просто статистика последних лет)
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vladik12
1642344688
Еще Михаила Ивановича из-за стены подключите!
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nik55
1642348404
если экспертиза подтвердит что он отец-----пусть платит алименты
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ЖивиФутболом
1642349128
ну значит она очень знает правда, и правда малыш иранца... азмуну позорище.
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Zlatan2718
1642352267
"экс"-"девушка" )
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ААМ
1642399037
Сбежит Азмун после такой ситуёвины. А девушка с неограниченной социальной ответственность перед собой и ребёнком может остаться ни с чем.
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paracetamol
1642400421
Татарки нехило научились у американок. Сейчас любая б... с трассы может наехать на Азмуна или Зюбу!
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