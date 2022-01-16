К делу о признании Азмуном отцовства может подключиться детский омбудсмен

Жительница Казани Алия пытается через суд доказать, что отец ее дочери – нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В дело может войти уполномоченный по правам ребенка.

«Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей. Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери», – считает экс-девушка Азмуна.

Признание отцовства через суд нужно для того, чтобы Азмуна обязали выплачивать алименты.

Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.

К Азмуну есть интерес со стороны клубов топ-5 лиг Европы.

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