Медведев: «99 процентов, что Азмун зимой останется в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о будущем форварда Сердара Азмуна.

Сообщалось, что «Ювентус» готов купить иранца в январе за 5 миллионов евро.

– Обращался ли «Ювентус» в это зимнее трансферное окно в «Зенит» по поводу трансфера или аренды Сердара Азмуна?

– Нет.

– Сколько процентов вы можете дать, что Азмун останется в «Зените» этой зимой?

– 99 процентов.