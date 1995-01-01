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    Медведев: «99 процентов, что Азмун зимой останется в «Зените»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о будущем форварда Сердара Азмуна.

    Сообщалось, что «Ювентус» готов купить иранца в январе за 5 миллионов евро.

    – Обращался ли «Ювентус» в это зимнее трансферное окно в «Зенит» по поводу трансфера или аренды Сердара Азмуна?

    – Нет.

    – Сколько процентов вы можете дать, что Азмун останется в «Зените» этой зимой?

    – 99 процентов.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +31305

      oyabun 30 минут назад

      Что делают огромные суммы денег с хорошими футболистами. Даже о мечте играть в европейском клубе заставляют забыть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38520

      Project Бабангида 39 минут назад

      так говорит как буд то он с этого процента что то имеет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      ЖивиФутболом > Project Бабангида 13 минут назад

      он и без процента здорово имеет)

      0
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