Медведев: «99 процентов, что Азмун зимой останется в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о будущем форварда Сердара Азмуна.
Сообщалось, что «Ювентус» готов купить иранца в январе за 5 миллионов евро.
– Обращался ли «Ювентус» в это зимнее трансферное окно в «Зенит» по поводу трансфера или аренды Сердара Азмуна?
– Нет.
– Сколько процентов вы можете дать, что Азмун останется в «Зените» этой зимой?
– 99 процентов.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»