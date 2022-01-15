«Ювентус» готов заплатить 5 миллионов за Азмуна

Ну тогда по принципу
"такая коровёнка нужна самому!...
Пусть доигрывает сезон и спасибо всем..
«Ювентус» хочет купить в январе форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
Туринский клуб готов заплатить за нападающего 5 миллионов евро.
«Ювентус» не будет увеличивать предложение по иранцу, поскольку экономит деньги на летний трансфер Душана Влаховича из «Фиорентины».
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.