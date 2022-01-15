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    «Ювентус» готов заплатить 5 миллионов за Азмуна

    «Ювентус» хочет купить в январе форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

    Туринский клуб готов заплатить за нападающего 5 миллионов евро.

    «Ювентус» не будет увеличивать предложение по иранцу, поскольку экономит деньги на летний трансфер Душана Влаховича из «Фиорентины».

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6251

      BarStep 3 минуты назад

      Ну тогда по принципу
      "такая коровёнка нужна самому!...

      Пусть доигрывает сезон и спасибо всем..

      0
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Каспийский 4 минуты назад

      это результат работы лучших в мире зенитовских управленцев, из-за которых игрок будет отдан даром

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6708

      Антибиотик 14 минут назад

      Красавчики))) Тут за двадцатку его хотят продать, но появился великий Юве и предложил пять)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +56622

      portero 17 минут назад

      Ха-ха достойное предложение...

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      Рейтинг: +3998

      Бомбардиръ 19 минут назад

      Эй, Лион, перебей ставку.

      2
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