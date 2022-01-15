«Ювентус» готов заплатить 5 миллионов за Азмуна

«Ювентус» хочет купить в январе форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Туринский клуб готов заплатить за нападающего 5 миллионов евро.

«Ювентус» не будет увеличивать предложение по иранцу, поскольку экономит деньги на летний трансфер Душана Влаховича из «Фиорентины».