Экс-девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, его дочь ждет денег на лечение»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун своевременно не выделяет деньги на лечение больной дочери. Такой позиции придерживается бывшая девушка иранца и мама девочки Алия.

«Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения. Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «все будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело.

Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут все очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде», – сказала жительница Казани Алия.

Азмун не признает отцовства, а Алия пытается доказать его через суд.

Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.

К Азмуну есть интерес со стороны клубов топ-5 лиг Европы.

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