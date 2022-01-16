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  • Экс-девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, его дочь ждет денег на лечение»

Экс-девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, его дочь ждет денег на лечение»

16 января 2022, 14:58
84

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун своевременно не выделяет деньги на лечение больной дочери. Такой позиции придерживается бывшая девушка иранца и мама девочки Алия.

«Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения. Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «все будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело.

Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут все очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде», – сказала жительница Казани Алия.

  • Азмун не признает отцовства, а Алия пытается доказать его через суд.
  • Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.
  • К Азмуну есть интерес со стороны клубов топ-5 лиг Европы.

Медведев: «99 процентов, что Азмун зимой останется в «Зените»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (84)
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Enter2006
1642334928
А не хер 3,14здой сверкать и богатеньких клеить, нужно и самой учиться и работать. Развелись бл альфонщицы, а потом если что весь мир их предал бедненьких.
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Блямба
1642336752
Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Зухра, Лейла, Зульфия резко заморочились.. Гюльчатай,закатай личико!))
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portero
1642337248
Если так сложно, то давно надо через суд решать... Зачем из всего шоу делать???
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sochi-2013
1642344537
КО3ЛЫ здесь озаботились деньгами Азмуна, а о ребенке ни слова! Если ты мужчина и имеешь возможность помочь больному ребенку, даже если есть сомнения в своем отцовстве (что выдает его неуверенность в своей состоятельности как мужчины), которые легко развеять- помоги!
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Вомбат
1642345025
Я думаю, он из принципа не помогает. Когда в Иране были наводнения, он огромные деньги пожертвовал людям, оставшимся без крова. А тут он уверен, что девочка не его, и не желает поддаваться на шантаж.
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solovey-2020
1642347380
АЗМУН НЕУЖЕЛИ ТЫ ЧМО ТАКОЕ
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Maxi_7
1642351155
Опытные люди крайне настороженно реагируют на ситуации, когда женщина в одностороннем порядке обвиняет мужчину в чем-либо, при том, если её спросить, а есть ли какие-то нюансы, о которых она не сказала и о которых мы не знаем, например её вина в чем-то... и если она на это отвечает, что я святая, а это он козёл во всём виноват, то стоит насторожиться вдвойне... Нужно понимать, что женщины такие же агрессивные существа, как и мужики, но ввиду своей физической слабости и неспособности вести конфликты с мужчиной по его правилам - правилам грубой силы, они всегда действуют путем распространения сплетен, клеветы и порчи чужой репутации посредством этого... недавний пример Джонни Деппа не даст соврать.... Ведь это же так душераздирающе звучит... бросил... одну... с ребенком... да как он мог... потом всё это подхватывают такие же агрессивные и неудовлетворённые самки и понеслась... Я не говорю, что так оно всегда бывает и это точно очередной такой же случай, но судя по тому, что я прочёл, что-то мне подсказывает, что реально всё обстоит явно не так как нам преподносят, что долларовому миллионеру западло 50 тыс. рублей перевести "на лечение"...)) думаю, с его зарплатой для него 50 т.р. это в туалет сходить подтереться или вместо платка высморкаться) думаю, что скорее он чисто из принципа не хочет кормить чужого ребёнка.
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lipatov32
1642354259
Му.дак!!! Такие бабки в гавно чемпионате иметь и не дать на ребёнка!!! В Европе уже бы отстранили нахер и всё! Чудило на букву М!!!
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mamba9090909
1642403846
Что, трудно сделать ДНК и поставить все точки над и? К чему этот грязный пиар? Обратитесь к Малахову, он быстро всё разрулит.))
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Spirit_78
1642409696
Как же деградировала спортивная журналистика...
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