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    Экс-девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, его дочь ждет денег на лечение»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун своевременно не выделяет деньги на лечение больной дочери. Такой позиции придерживается бывшая девушка иранца и мама девочки Алия.

    «Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения. Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «все будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело.

    Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут все очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде», – сказала жительница Казани Алия.

    • Азмун не признает отцовства, а Алия пытается доказать его через суд.
    • Игрок познакомился с Алией в 2018 году, играя за «Рубин». Ребенок родился в мае 2021 года.
    • К Азмуну есть интерес со стороны клубов топ-5 лиг Европы.

    Медведев: «99 процентов, что Азмун зимой останется в «Зените»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии17
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      Рейтинг: +886

      matvei_72 2 минуты назад

      Вопрос то решается просто :днк анализ.Если отец плати, если нет вопрос закрывается сам собой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ 27 минут назад

      Сомневаюсь я однако в искренности этой бабец. Подоить захотела Азмуна?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14486

      KLIM777 32 минуты назад

      Очередная российская шалава решила срубить бабла, но не вышло)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      кaстрюлька 45 минут назад

      "Ждёт" надо поправить на "жаждет", буквально алкает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6552

      nik55 47 минут назад

      все деньги идут дрочеру

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +230

      Беспонтий > nik55 44 минуты назад

      вы бы номер счета обнародовали
      зачем так голословно побираться

      4
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      Рейтинг: +5452

      Semenycch 49 минут назад

      Бывшим женам часто не хватает денег бывшего мужа. И в желании завладеть чужими деньгами они всегда прикрываются детьми.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +56733

      portero 53 минуты назад

      Если так сложно, то давно надо через суд решать...
      Зачем из всего шоу делать???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3938

      Блямба 1 час назад

      Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Зухра, Лейла, Зульфия резко заморочились..
      Гюльчатай,закатай личико!))

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1858

      spam2009 1 час назад

      может она просто шлюха?

      1
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      ...
      Рейтинг: +11264

      Fusballer > spam2009 58 минут назад

      Дочка?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1858

      spam2009 > Fusballer 18 минут назад

      я не удивлюсь и подобному

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1323

      Хейтер Аларм 1 час назад

      в чем проблема сделать РНК тест

      1
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      Рейтинг: +38572

      Project Бабангида > Хейтер Аларм 1 час назад

      оба опасаются за результат )

      7
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      Рейтинг: +5314

      R_a_i_n > Хейтер Аларм 46 минут назад

      Проблема(или нет) в том, что по закону Азмун не обязан этого делать. Если только добровольно.

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