«Пусть это будет первый блин комом в начале великой карьеры великого тренера». Президент Зеленский поддержал Шевченко

Владимир Зеленский, президент Украины, поддержал соотечественника Андрея Шевченко, уволенного накануне из «Дженоа». Лидер пригласил тренера работать на родину.
«Андрей Николаевич, Шева.
Не только вся страна, но и вся Европа знает, какую игру могут демонстрировать команды под твоим руководством.
Пусть это будет «первый клубный блин комом» в начале великой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься и станешь еще сильнее! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине, поэтому возвращайся работать домой», – написал Зеленский.
- Следующим местом работы Шевченко может стать сборная Польши.
- Шевченко возглавлял «Дженоа» с 7 ноября.
- Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах.
Источник: телеграм-канал Владимира Зеленского