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    Тухель: «В матче с «Манчестер Сити» у Лукаку было много потерь в очень многообещающих атаках»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель недоволен игрой форварда Ромелу Лукаку в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1). Несмотря на это, бельгиец отыграл все 90 минут.

    «Нам иногда нужно подавать мяч на Лукаку, он включен в это. Сегодня у него было много потерь в очень многообещающих атаках, у него был большой момент.

    В части подач на Лукаку и пользы от атак мы можем добиваться большего», – сказал Тухель.

    • «Челси» впервые проиграл в 2022 году.
    • У «Манчестер Сити» 12 побед в АПЛ подряд.
    • Манчестерцы лидируют с 13-очковым отрывом.

    Тухель: «Челси» заслужил ничью в матче с «Манчестер Сити», мы нормально сыграли»

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    Источник: твиттер Низара Кинселлы

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    15.01.2022 22:57
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