Тухель: «В матче с «Манчестер Сити» у Лукаку было много потерь в очень многообещающих атаках»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель недоволен игрой форварда Ромелу Лукаку в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1). Несмотря на это, бельгиец отыграл все 90 минут.

«Нам иногда нужно подавать мяч на Лукаку, он включен в это. Сегодня у него было много потерь в очень многообещающих атаках, у него был большой момент.

В части подач на Лукаку и пользы от атак мы можем добиваться большего», – сказал Тухель.

«Челси» впервые проиграл в 2022 году.

У «Манчестер Сити» 12 побед в АПЛ подряд.

Манчестерцы лидируют с 13-очковым отрывом.

Тухель: «Челси» заслужил ничью в матче с «Манчестер Сити», мы нормально сыграли»