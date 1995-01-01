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    Хуниор Алонсо: «В России хороший уровень футбола и очень конкурентный чемпионат»

    Новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо оценил уровень футбола в России. Он считает его достойным.

    «Знаю, в России хороший уровень футбола, очень конкурентный чемпионат. И что там холодно.

    Перед переходом меня мотивировала возможность сыграть за клуб с большими амбициями в ЛЕ и ЛЧ», – сказал Алонсо.

    • Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
    • Сообщалось, что «Краснодар» заплатил за него 8+2 миллиона евро.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

    «Наш парень». Алонсо подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года

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    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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