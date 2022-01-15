Хуниор Алонсо: «В России хороший уровень футбола и очень конкурентный чемпионат»

Новичок «Краснодара» Хуниор Алонсо оценил уровень футбола в России. Он считает его достойным.
«Знаю, в России хороший уровень футбола, очень конкурентный чемпионат. И что там холодно.
Перед переходом меня мотивировала возможность сыграть за клуб с большими амбициями в ЛЕ и ЛЧ», – сказал Алонсо.
- Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
- Сообщалось, что «Краснодар» заплатил за него 8+2 миллиона евро.
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
«Наш парень». Алонсо подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года
Источник: ютуб-канал «Краснодара»