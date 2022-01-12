«Наш парень». Алонсо подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года

Защитник Хуниор Алонсо официально стал игроком «Краснодара». Контракт рассчитан на четыре года.

Футболиста принимал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».

В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.

Сообщалось, что «Краснодар» заплатил за него 8+2 миллиона евро.