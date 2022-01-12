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    «Наш парень». Алонсо подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года

    Защитник Хуниор Алонсо официально стал игроком «Краснодара». Контракт рассчитан на четыре года.

    Футболиста принимал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

    • Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
    • В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
    • Сообщалось, что «Краснодар» заплатил за него 8+2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56440

      portero 1 час назад

      Надеюсь наведет порядок в обороне...

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