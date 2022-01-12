«Наш парень». Алонсо подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года

Надеюсь наведет порядок в обороне...
Защитник Хуниор Алонсо официально стал игроком «Краснодара». Контракт рассчитан на четыре года.
Футболиста принимал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.
- Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
- В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
- Сообщалось, что «Краснодар» заплатил за него 8+2 миллиона евро.
Хуниор Алонсо – наш парень Официально!Сегодня парагвайский защитник подписал личный контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.Welcome, @junior_alonso4 pic.twitter.com/FaliuAgmfc— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 12, 2022
Этот парень взял 12 номер #Алонсо #Alonso #Welcome pic.twitter.com/2bi2V9nq26— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 12, 2022