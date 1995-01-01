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    «Лилль» требовал за Язиджи 20 миллионов, ЦСКА договорился о 12 (Metaratings)

    Стали известны подробности переговоров между ЦСКА и «Лиллем» по поводу перехода полузащитника Юсуфа Язиджи.

    Изначально французский клуб требовал за своего игрока 20 миллионов евро.

    Первое предложение ЦСКА по турку составляло 6 миллионов евро, второе – 10.

    В итоге стороны достигли компромисса на сумме выкупа в 12 миллионов после полугодичной аренды.

    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Агент Язиджи – о переговорах с ЦСКА: «Все прошло позитивно»

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3998

      Бомбардиръ 33 минуты назад

      Надеюсь, что этот игрок будет пахать за ЦСКА.

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      Рейтинг: +24011

      vladimir-7 1 час назад

      ЦСКА через полгода вернет Юсуфа в Лилль.

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      Рейтинг: +18472

      derrik2000 1 час назад

      "Изначально французский клуб требовал за своего игрока 20 миллионов евро.

      Первое предложение ЦСКА по турку составляло 6 миллионов евро, второе – 10."

      Да этот приём я давно знаю и им пользуюсь на вещевом рынке, если какая вещь понравилась: спрашиваю цену, а потом говорю, что готов купить её, эдак, процентов на 60-55 меньше. В результате приходим к среднему арифметическому и расходимся довольные друг другом. )))

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      Рейтинг: +13235

      Skull_Boy 1 час назад

      7,5 куда не шло, а 12 за лавочника многовато, где за 22 матча провел 671 минуту

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