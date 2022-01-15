«Лилль» требовал за Язиджи 20 миллионов, ЦСКА договорился о 12 (Metaratings)

Стали известны подробности переговоров между ЦСКА и «Лиллем» по поводу перехода полузащитника Юсуфа Язиджи.

Изначально французский клуб требовал за своего игрока 20 миллионов евро.

Первое предложение ЦСКА по турку составляло 6 миллионов евро, второе – 10.

В итоге стороны достигли компромисса на сумме выкупа в 12 миллионов после полугодичной аренды.

В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Агент Язиджи – о переговорах с ЦСКА: «Все прошло позитивно»