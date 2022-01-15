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  • «Лилль» требовал за Язиджи 20 миллионов, ЦСКА договорился о 12 (Metaratings)

«Лилль» требовал за Язиджи 20 миллионов, ЦСКА договорился о 12 (Metaratings)

15 января 2022, 12:30
7

Стали известны подробности переговоров между ЦСКА и «Лиллем» по поводу перехода полузащитника Юсуфа Язиджи.

Изначально французский клуб требовал за своего игрока 20 миллионов евро.

Первое предложение ЦСКА по турку составляло 6 миллионов евро, второе – 10.

В итоге стороны достигли компромисса на сумме выкупа в 12 миллионов после полугодичной аренды.

  • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Агент Язиджи – о переговорах с ЦСКА: «Все прошло позитивно»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Лилль Языджи Юсуф
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1642239649
7,5 куда не шло, а 12 за лавочника многовато, где за 22 матча провел 671 минуту
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derrik2000
1642240910
"Изначально французский клуб требовал за своего игрока 20 миллионов евро. Первое предложение ЦСКА по турку составляло 6 миллионов евро, второе – 10." Да этот приём я давно знаю и им пользуюсь на вещевом рынке, если какая вещь понравилась: спрашиваю цену, а потом говорю, что готов купить её, эдак, процентов на 60-55 меньше. В результате приходим к среднему арифметическому и расходимся довольные друг другом. )))
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vladimir-7
1642241080
ЦСКА через полгода вернет Юсуфа в Лилль.
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Snek
1642251316
Гинер будет не Гинером, если купит игрока за его стоимость.
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Hektor 84
1642359774
Развели конюшню на лавочника
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