Агент Язиджи – о переговорах с ЦСКА: «Все прошло позитивно»

Р. Бабаев, раскройте нам позитивные решения клуба по Ю. Язиджи
Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА.
Сообщалось, что клубы договорились об аренде 24-летнего турка до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро, который при выполнении определенных условий станет обязательным.
«Все прошло на позитивной ноте. Ждите информацию от клуба», – сказал агент.
- В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.