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    Агент Язиджи – о переговорах с ЦСКА: «Все прошло позитивно»

    Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА.

    Сообщалось, что клубы договорились об аренде 24-летнего турка до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро, который при выполнении определенных условий станет обязательным.

    «Все прошло на позитивной ноте. Ждите информацию от клуба», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24011

      vladimir-7 3 часа назад

      Р. Бабаев, раскройте нам позитивные решения клуба по Ю. Язиджи

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