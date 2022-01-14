Агент Язиджи – о переговорах с ЦСКА: «Все прошло позитивно»

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА.

Сообщалось, что клубы договорились об аренде 24-летнего турка до конца сезона с опцией выкупа за 12 миллионов евро, который при выполнении определенных условий станет обязательным.

«Все прошло на позитивной ноте. Ждите информацию от клуба», – сказал агент.