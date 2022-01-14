Набабкин – о Дзагоеве: «Силы есть, ума не надо»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о первой тренировке клуба на сборе в Кампоаморе.

— Кампоамор – это тяжелые ноги, тяжелая работа. Я появился в ЦСКА в 2010-м и сразу поехал сюда с командой. Конечно, много воспоминаний, но мне больше всего нравилось, как мы кидали Паулино Гранеро (экс-тренер ЦСКА по физподготовке – прим. «Бомбардира») в джакузи.

— Сейчас футболисты жертву уже выбрали?

— Пока присматриваемся, обсудим попозже. Может, Дзагу кинем.

— Сейчас после первой тренировки силы остались?

— Силы есть, ума не надо. Это я снова про Дзагу.

«У меня как раз таки сил нет, а ум есть. Так что первую фразу ты про себя сказал, все правильно», – ответил Дзагоев.