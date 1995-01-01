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    Набабкин – о Дзагоеве: «Силы есть, ума не надо»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о первой тренировке клуба на сборе в Кампоаморе.

    — Кампоамор – это тяжелые ноги, тяжелая работа. Я появился в ЦСКА в 2010-м и сразу поехал сюда с командой. Конечно, много воспоминаний, но мне больше всего нравилось, как мы кидали Паулино Гранеро (экс-тренер ЦСКА по физподготовке – прим. «Бомбардира») в джакузи.

    — Сейчас футболисты жертву уже выбрали?

    — Пока присматриваемся, обсудим попозже. Может, Дзагу кинем.

    — Сейчас после первой тренировки силы остались?

    — Силы есть, ума не надо. Это я снова про Дзагу.

    «У меня как раз таки сил нет, а ум есть. Так что первую фразу ты про себя сказал, все правильно», – ответил Дзагоев.

    • Все зимние сборы ЦСКА проведет в Кампоаморе.
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • В 1-м официальном матче года ЦСКА 26 февраля сыграет со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт ЦСКА

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