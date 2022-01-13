Ломовицкий: «В «Рубине» начинаю с чистого листа»

Новичок «Рубина» Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход в казанский клуб из «Спартака».

– Александр, как состоялся твой переход и почему ты решил перейти в «Рубин»?

– Переход состоялся достаточно быстро, быстро все решили и договорились. Хорошая команда, хороший тренер.

Принял решение что-то поменять в своей карьере. Можно сказать, с чистого листа, с новыми силами, с новыми целями.

– Ты провел два дня в новой команде. Какие эмоции?

– Пока знакомлюсь со всеми, многих ребят знал. Постараюсь как можно быстрее втянуться.

– Ставишь ли ты себе какие-то цели?

– Самое главное на сборах – хорошо подготовиться к сезону, набрать хорошую форму и, самое главное, чтобы обошлось без травм.