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    Ломовицкий: «В «Рубине» начинаю с чистого листа»

    Новичок «Рубина» Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход в казанский клуб из «Спартака».

    – Александр, как состоялся твой переход и почему ты решил перейти в «Рубин»?

    – Переход состоялся достаточно быстро, быстро все решили и договорились. Хорошая команда, хороший тренер.

    Принял решение что-то поменять в своей карьере. Можно сказать, с чистого листа, с новыми силами, с новыми целями.

    – Ты провел два дня в новой команде. Какие эмоции?

    – Пока знакомлюсь со всеми, многих ребят знал. Постараюсь как можно быстрее втянуться.

    – Ставишь ли ты себе какие-то цели?

    – Самое главное на сборах – хорошо подготовиться к сезону, набрать хорошую форму и, самое главное, чтобы обошлось без травм.

    • «Спартак» продал Ломовицкого за 1,5 миллиона евро.
    • С «Рубином» игрок заключил контракт до 2023 года.

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    Источник: сайт «Рубина»

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