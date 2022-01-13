Шевченко может получить 20 миллионов за увольнение из «Дженоа»

Стали известны условия возможной отставки Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».
По условиям контракта украинцу и его штабу полагается компенсация в размере 20 миллионов евро.
Клуб из Генуи ведет переговоры с 45-летним специалистом об уменьшении неустойки.
Кандидаты на замену – Руди Гарсия и Бруно Лаббадиа.
- Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября.
- Под его руководством генуэзцы ни разу не победили в 9 матчах Серии А.
- Команда идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата.
Источник: Tuttomercatoweb