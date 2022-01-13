Шевченко может получить 20 миллионов за увольнение из «Дженоа»

Стали известны условия возможной отставки Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

По условиям контракта украинцу и его штабу полагается компенсация в размере 20 миллионов евро.

Клуб из Генуи ведет переговоры с 45-летним специалистом об уменьшении неустойки.

Кандидаты на замену – Руди Гарсия и Бруно Лаббадиа.