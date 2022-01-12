Смолов: «За «Динамо» сейчас все следят и все радуются. Постараюсь компенсировать все моменты, которые не получались раньше»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился впечатлениями от возвращения. Он куплен у «Локомотива».
«Конечно, постоянно следил за «Динамо», родной клуб. Очень радовался, что все наладилось, что команда играет в атакующий классный футбол. Супер рад здесь оказаться.
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За «Динамо» все сейчас следят и все радуются. Постараюсь порадовать фанатов и компенсировать все те моменты, которые не получались раньше», – сказал Смолов.
- «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
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Источник: ютуб-канал «Динамо»