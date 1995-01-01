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    Смолов: «За «Динамо» сейчас все следят и все радуются. Постараюсь компенсировать все моменты, которые не получались раньше»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился впечатлениями от возвращения. Он куплен у «Локомотива».

    «Конечно, постоянно следил за «Динамо», родной клуб. Очень радовался, что все наладилось, что команда играет в атакующий классный футбол. Супер рад здесь оказаться.

    Валерий Карпин в сборной России предъявляет требования, схожие со Сандро Шварцем.

    За «Динамо» все сейчас следят и все радуются. Постараюсь порадовать фанатов и компенсировать все те моменты, которые не получались раньше», – сказал Смолов.

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

    «Динамо» представило Смолова в образе Гарри Поттера

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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