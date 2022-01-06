Шевченко – о Миранчуке в «Дженоа»: «Я лишь довожу свою позицию до руководства, а трансферы зависят от клуба»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в его команду.
«Я лишь довожу свою позицию до руководства, а выбор делают директор и президент. Я работаю с теми футболистами, которые у нас есть, а трансферы зависят от клуба», – сказал Шевченко.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: Calciomercato