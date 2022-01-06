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    Шевченко – о Миранчуке в «Дженоа»: «Я лишь довожу свою позицию до руководства, а трансферы зависят от клуба»

    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в его команду.

    «Я лишь довожу свою позицию до руководства, а выбор делают директор и президент. Я работаю с теми футболистами, которые у нас есть, а трансферы зависят от клуба», – сказал Шевченко.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

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    06.01.2022 23:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3307

      minaev23 1 час назад

      Не возьмёт. Принцип

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      Рейтинг: +1215

      Loko_Roma > minaev23 1 час назад

      Принципы у ввп и зеленого, шеву ********** из сборной, это факт. А с Лехой он найдет взаимопонимание

      0
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      Рейтинг: +640

      СуперПАВ9 1 час назад

      Зачем тебе Леха?

      1
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      Рейтинг: +3947

      Бомбардиръ > СуперПАВ9 1 час назад

      Салом поделиться)

      1
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      Рейтинг: +3660

      PAREVG. > Бомбардиръ 1 час назад

      Горилку вместе пить.
      А сало никак, как говориться: тиха украинская (генуэзская) ночь, но сало надо перепрятать...

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