Шевченко – о Миранчуке в «Дженоа»: «Я лишь довожу свою позицию до руководства, а трансферы зависят от клуба»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в его команду.

«Я лишь довожу свою позицию до руководства, а выбор делают директор и президент. Я работаю с теми футболистами, которые у нас есть, а трансферы зависят от клуба», – сказал Шевченко.