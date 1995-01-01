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    Смородская: «Сомневаюсь, что Николич пойдет в «Краснодар». Он будет ждать предложения из Москвы»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное назначение главного тренера Марко Николича в «Краснодар». Она не верит в такое развитие событий.

    «Для меня отставка Виктора Гончаренко – это неожиданная новость. Сейчас у футболистов отпуск, а потом сборы начинаются. Значит, они хотят, чтобы уже была новая команда тренеров.

    Можно ли ждать Марко Николича в «Краснодаре»? Не знаю. Да, про Николича есть информация, что он и в ЦСКА может перейти. Теперь еще и «Краснодар». Что-то я сомневаюсь, что он поедет во второй клуб. Мне кажется, он будет ждать предложения из Москвы», – считает Смородская.

    • С москвичами Николич выиграл Кубок России.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
    • В 1-м официальном матче года «Краснодар» 27 февраля примет «Локомотив».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +55890

      portero 31 минуту назад

      неужто и Ольга ждёт приглашения из Москвы?

      0
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      Рейтинг: +2305

      Krasnodar 123 1 час назад

      Еще никто Николича в ФК Краснодар не приглашал, это раз! Потом ты откуда знаешь, что и как будет- ЧУВЫРЛА !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +543

      СуперПАВ9 > Krasnodar 123 49 минут назад

      Чувырла это ты сам

      0
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      Рейтинг: +3631

      PAREVG. 3 часа назад

      Кто додумался у ведьмы спросить?

      0
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      Рейтинг: +543

      СуперПАВ9 > PAREVG. 49 минут назад

      А ты не ведьма?

      0
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      Рейтинг: +1012

      Taps 3 часа назад

      А баб никто за футбол не спрашивает !

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      Рейтинг: +543

      СуперПАВ9 > Taps 49 минут назад

      Рот закрой

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