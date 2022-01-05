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  • Смородская: «Сомневаюсь, что Николич пойдет в «Краснодар». Он будет ждать предложения из Москвы»

Смородская: «Сомневаюсь, что Николич пойдет в «Краснодар». Он будет ждать предложения из Москвы»

5 января 2022, 10:34
5

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное назначение главного тренера Марко Николича в «Краснодар». Она не верит в такое развитие событий.

«Для меня отставка Виктора Гончаренко – это неожиданная новость. Сейчас у футболистов отпуск, а потом сборы начинаются. Значит, они хотят, чтобы уже была новая команда тренеров.

Можно ли ждать Марко Николича в «Краснодаре»? Не знаю. Да, про Николича есть информация, что он и в ЦСКА может перейти. Теперь еще и «Краснодар». Что-то я сомневаюсь, что он поедет во второй клуб. Мне кажется, он будет ждать предложения из Москвы», – считает Смородская.

  • С москвичами Николич выиграл Кубок России.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.
  • В 1-м официальном матче года «Краснодар» 27 февраля примет «Локомотив».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Николич Марко Смородская Ольга
Комментарии (5)
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Taps
1641368346
А баб никто за футбол не спрашивает !
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PAREVG.
1641369058
Кто додумался у ведьмы спросить?
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Krasnodar 123
1641374815
Еще никто Николича в ФК Краснодар не приглашал, это раз! Потом ты откуда знаешь, что и как будет- ЧУВЫРЛА !
Ответить
portero
1641378563
неужто и Ольга ждёт приглашения из Москвы?
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gоset
1641390376
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