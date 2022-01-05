Смородская: «Сомневаюсь, что Николич пойдет в «Краснодар». Он будет ждать предложения из Москвы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное назначение главного тренера Марко Николича в «Краснодар». Она не верит в такое развитие событий.

«Для меня отставка Виктора Гончаренко – это неожиданная новость. Сейчас у футболистов отпуск, а потом сборы начинаются. Значит, они хотят, чтобы уже была новая команда тренеров.

Можно ли ждать Марко Николича в «Краснодаре»? Не знаю. Да, про Николича есть информация, что он и в ЦСКА может перейти. Теперь еще и «Краснодар». Что-то я сомневаюсь, что он поедет во второй клуб. Мне кажется, он будет ждать предложения из Москвы», – считает Смородская.