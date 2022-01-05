Главные новости дня. ЦСКА согласовал контракт с Мединой, Смолов близок к переходу в «Динамо»

Холанд не хочет играть в «Реале» вместе с Мбаппе. Райола дал слово Лапорте, что норвежец перейдет в «Барсу».

Лукаку: «Прошу прощения у тренера, партнеров и руководства. Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси».

Инсинье согласовал контракт с «Торонто» до 2027 года. Он доиграет сезон в «Наполи».

Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe.

ФИФА назвала трех номинантов на премию Пушкаша.

«Реал» продолжает следить за Захаряном (El Nacional).

ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»).

Медведев: «Трансфер Сергеева в «Зенит» в завершающей стадии».

Смолов и «Динамо» близки к договоренности. Федор отказался от перехода в клуб МЛС.

«Краснодар» заплатит 8 миллионов за защитника сборной Парагвая Алонсо («СЭ»).