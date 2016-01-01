Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Главные новости дня. ЦСКА согласовал контракт с Мединой, Смолов близок к переходу в «Динамо»

    Холанд не хочет играть в «Реале» вместе с Мбаппе. Райола дал слово Лапорте, что норвежец перейдет в «Барсу».

    Лукаку: «Прошу прощения у тренера, партнеров и руководства. Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси».

    Инсинье согласовал контракт с «Торонто» до 2027 года. Он доиграет сезон в «Наполи».

    Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe.

    ФИФА назвала трех номинантов на премию Пушкаша.

    «Реал» продолжает следить за Захаряном (El Nacional).

    ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»).

    Медведев: «Трансфер Сергеева в «Зенит» в завершающей стадии».

    Смолов и «Динамо» близки к договоренности. Федор отказался от перехода в клуб МЛС.

    «Краснодар» заплатит 8 миллионов за защитника сборной Парагвая Алонсо («СЭ»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92615
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru