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    «Реал» продолжает следить за Захаряном (El Nacional)

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Реала».

    По информации El Nacional, мадридский клуб продолжает следить за 18-летним россиянином. Президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить за игрока 20 миллионов евро.

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная цена – 12 млн евро.

    Захарян: «Интерес «Реала»? Об этом же только СМИ и пишут»

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    Источник: El Nacional

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3504

      Кузьмич на трибуне 11 минут назад

      Если за Асеном продолжают следить в отпуске, видимо Арсену крайне нежелательно появляться в ночных барах, на роскошных пляжах, рядом со стойками, где продают алкоголь и курительные смеси. Вообще то за каждым игроком нужно устанавливать подобную слежку, прежде чем с ним подписывать контракт. А в контракте этот пункт прописывать, что бы игрок не удивлялся , что за ним следят.

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      Рейтинг: +13403

      ilichkadr 1 час назад

      Не иначе огтслеживают места отдыха Арсена............

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