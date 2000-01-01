«Реал» продолжает следить за Захаряном (El Nacional)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Реала».

По информации El Nacional, мадридский клуб продолжает следить за 18-летним россиянином. Президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить за игрока 20 миллионов евро.

В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная цена – 12 млн евро.

Захарян: «Интерес «Реала»? Об этом же только СМИ и пишут»