«Реал» продолжает следить за Захаряном (El Nacional)

Если за Асеном продолжают следить в отпуске, видимо Арсену крайне нежелательно появляться в ночных барах, на роскошных пляжах, рядом со стойками, где продают алкоголь и курительные смеси. Вообще то за каждым игроком нужно устанавливать подобную слежку, прежде чем с ним подписывать контракт. А в контракте этот пункт прописывать, что бы игрок не удивлялся , что за ним следят.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Реала».
По информации El Nacional, мадридский клуб продолжает следить за 18-летним россиянином. Президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить за игрока 20 миллионов евро.
- В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная цена – 12 млн евро.
Захарян: «Интерес «Реала»? Об этом же только СМИ и пишут»