Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную 2021 года.

В состав не попал обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Также в команду года не вошел форвард «МЮ» Криштиану Роналду.

Вратарь: Эдуар Менди («Челси»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»);

Полузащитники: Н’Голо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»).