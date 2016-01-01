Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe

А с какого болта они должны были там быть, да и Эрнандес явно лишний, есть люди гораздо сильнее
Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную 2021 года.
В состав не попал обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Также в команду года не вошел форвард «МЮ» Криштиану Роналду.
Вратарь: Эдуар Менди («Челси»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»);
Полузащитники: Н’Голо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»).