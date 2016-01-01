Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe

    Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную 2021 года.

    В состав не попал обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Также в команду года не вошел форвард «МЮ» Криштиану Роналду.

    Вратарь: Эдуар Менди («Челси»);

    Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»);

    Полузащитники: Н’Голо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13233

      Skull_Boy 22 минуты назад

      А с какого болта они должны были там быть, да и Эрнандес явно лишний, есть люди гораздо сильнее

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13434

      Hektor 84 > Skull_Boy 10 минут назад

      Вместо Эрнандеса лучше Ашраф Хакими

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92615
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru