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    Саншеш хочет перейти в «Милан». Его рассматривают в качестве замены Кессье

    Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может перейти в «Милан», сообщает Calciomercato.

    По информации источника, итальянский клуб рассматривает 24-летнего португальца в качестве замены Франку Кессье, который может уйти из команды по окончании сезона в качестве свободного агента.

    Сам Саншеш готов к переходу в «Милан». Итальянский клуб является приоритетным вариантом продолжения карьеры, несмотря на интерес от клубов АПЛ и Лиги 1.

    • Рыночная стоимость португальца – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с «Лиллем» рассчитан до июня 2023 года.
    • В текущем сезоне Саншеш забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.

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    Источник: Calciomercato

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