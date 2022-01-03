Саншеш хочет перейти в «Милан». Его рассматривают в качестве замены Кессье

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может перейти в «Милан», сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает 24-летнего португальца в качестве замены Франку Кессье, который может уйти из команды по окончании сезона в качестве свободного агента.
Сам Саншеш готов к переходу в «Милан». Итальянский клуб является приоритетным вариантом продолжения карьеры, несмотря на интерес от клубов АПЛ и Лиги 1.
- Рыночная стоимость португальца – 30 миллионов евро.
- Его контракт с «Лиллем» рассчитан до июня 2023 года.
- В текущем сезоне Саншеш забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.
Источник: Calciomercato