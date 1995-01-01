Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Фернандеш и Ройс – самые результативные полузащитники топ-5 лиг Европы в 2021-м году

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в прошлом году поучаствовал в 37 голах команды (с учетом всех турниров). Это лучший показатель в топ-5 лигах Европы среди его амплуа.

    Столько же у Марко Ройса из дортмундской «Боруссии». Далее с 36 результативными действиями идет Кристофер Нкунку из «Лейпцига».

    • Фернандеш – лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в прошлом году (18 голов).
    • Также по итогам 2021 года он лидирует в команде по матчам и голевым пасам.
    • Фернандеш играет в Манчестере с 2020 года.

    Фернандеш – лучший игрок сезона топ-5 лиг Европы по пасам вразрез

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Дэйва Стэтмена

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92584
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68401
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru