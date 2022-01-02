Фернандеш и Ройс – самые результативные полузащитники топ-5 лиг Европы в 2021-м году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в прошлом году поучаствовал в 37 голах команды (с учетом всех турниров). Это лучший показатель в топ-5 лигах Европы среди его амплуа.

Столько же у Марко Ройса из дортмундской «Боруссии». Далее с 36 результативными действиями идет Кристофер Нкунку из «Лейпцига».

Фернандеш – лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в прошлом году (18 голов).

Также по итогам 2021 года он лидирует в команде по матчам и голевым пасам.

Фернандеш играет в Манчестере с 2020 года.

Фернандеш – лучший игрок сезона топ-5 лиг Европы по пасам вразрез