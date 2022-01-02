Терехов: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Относимся к этому равнодушно и со смехом»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов не согласен, что его клуб подчинен «Зениту». В Сочи над такими высказываниями смеются.

– Какое-то время назад болельщики называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита». Это злило?

– Нет. В команде точно к этому равнодушно и со смехом относятся. Все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб «Зенита». И что когда футболисты «Сочи» выходят на поле, то стараются по максимуму отобрать очки у любого.

Думаю, если бы кому-то в раздевалке сказали, что надо проиграть сегодняшний матч, вы бы футболистов на поле точно не увидели. У всех есть самолюбие, поэтому такое невозможно в принципе.

Но разговоры никогда не прекратятся, даже после нашей победы над «Зенитом» они все равно есть. Какие-то новые заговоры придумывают. В «Сочи» на это уже давно не обращают внимание.