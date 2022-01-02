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  • Терехов: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Относимся к этому равнодушно и со смехом»

Терехов: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Относимся к этому равнодушно и со смехом»

2 января 2022, 10:46
15

Защитник «Сочи» Сергей Терехов не согласен, что его клуб подчинен «Зениту». В Сочи над такими высказываниями смеются.

– Какое-то время назад болельщики называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита». Это злило?

– Нет. В команде точно к этому равнодушно и со смехом относятся. Все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб «Зенита». И что когда футболисты «Сочи» выходят на поле, то стараются по максимуму отобрать очки у любого.

Думаю, если бы кому-то в раздевалке сказали, что надо проиграть сегодняшний матч, вы бы футболистов на поле точно не увидели. У всех есть самолюбие, поэтому такое невозможно в принципе.

Но разговоры никогда не прекратятся, даже после нашей победы над «Зенитом» они все равно есть. Какие-то новые заговоры придумывают. В «Сочи» на это уже давно не обращают внимание.

  • В «Сочи» играют 5 футболистов, ранее выступавших за «Зенит».
  • «Сочи» идет в таблице РПЛ 3-м.
  • «Зенит» лидирует.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Терехов Сергей
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1641116103
Фся страна со смехом на это тоже смотрит.
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Павелий
1641117558
Терехов, будь честным: равнодушно, со смехом и звоном монет в кошельке.
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paracetamol
1641120301
Не фарм-клуб, а помойка для отходов!
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FCSpartakM
1641124448
то есть его не смущает, что бомжи в свое время туда пол состава сплавило
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Борисыч1
1641131649
К Терехову-то какие претензии? Он ваще Динамик.
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Spirit_78
1641150718
Уже где-то года три выгрызаем у Сочи победы на морально-волевых, а последний матч и вовсе проиграли. Но в головах тупых неадекватов всё равно этот миф о фарм-клубе укоренился.
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Hektor 84
1641159735
Интересно то что эту новость постоянно подымают сами бомжи и сочинцы))))
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