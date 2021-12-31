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    Терехов: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Относимся к этому равнодушно и со смехом»

    Защитник «Сочи» Сергей Терехов не согласен, что его клуб подчинен «Зениту». В Сочи над такими высказываниями смеются.

    – Какое-то время назад болельщики называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита». Это злило?

    – Нет. В команде точно к этому равнодушно и со смехом относятся. Все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб «Зенита». И что когда футболисты «Сочи» выходят на поле, то стараются по максимуму отобрать очки у любого.

    Думаю, если бы кому-то в раздевалке сказали, что надо проиграть сегодняшний матч, вы бы футболистов на поле точно не увидели. У всех есть самолюбие, поэтому такое невозможно в принципе.

    Но разговоры никогда не прекратятся, даже после нашей победы над «Зенитом» они все равно есть. Какие-то новые заговоры придумывают. В «Сочи» на это уже давно не обращают внимание.

    • В «Сочи» играют 5 футболистов, ранее выступавших за «Зенит».
    • «Сочи» идет в таблице РПЛ 3-м.
    • «Зенит» лидирует.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +699

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 22 минуты назад

      Фарм клуб Зенита это Спартак, регулярно дающие 6 очков и 10 голов за сезон. Гыгыгы

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