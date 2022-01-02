Трент – лучший игрок 2021-го года среди топ-5 лиг Европы по пасам в финальную треть поля

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в течение 2021 года сделал 456 передач в финальную треть поля. Это лучший показатель среди топ-5 лиг Европы.

На втором месте идет Серхио Бускетс (435). Третий – Эшли Вествуд из «Бернли» (418).

Александер-Арнольд – уроженец Ливерпуля, находится в системе клуба с 6 лет.

Он дебютировал за 1-ю команду в 2016 году.

С 2018 года Трент вызывается в сборную Англии.

Трент: «Закончить карьеру или играть за «Манчестер Юнайтед»? Закончить»

Трент: «Хотел бы в «Ливерпуль» Де Брюйне и Сона»