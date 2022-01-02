Трент – лучший игрок 2021-го года среди топ-5 лиг Европы по пасам в финальную треть поля

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в течение 2021 года сделал 456 передач в финальную треть поля. Это лучший показатель среди топ-5 лиг Европы.
На втором месте идет Серхио Бускетс (435). Третий – Эшли Вествуд из «Бернли» (418).
- Александер-Арнольд – уроженец Ливерпуля, находится в системе клуба с 6 лет.
- Он дебютировал за 1-ю команду в 2016 году.
- С 2018 года Трент вызывается в сборную Англии.
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Источник: Squawka Football