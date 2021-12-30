Лукаку: «Если бы у «Интера» была экономическая мощь, я бы никуда не ушел летом. Я вернусь туда»

Скатертью дорога, в следующем сезоне ждем Макаку в Интере.
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поговорил о значении «Интера» в его карьере. Футболист планирует туда вернуться.
– Можно ли говорить, что вы остались бы в «Интере», будь у него экономическая мощь, чтобы удерживать лучших футболистов?
– В таком случае я бы 100 процентов остался в «Интере». Ушел Антонио Конте, ушел Ашраф Хакими, ходили слухи, что у клуба проблемы.
Сейчас я всегда смотрю матчи «Интера». Это что-то особенное для меня.
– Почему закончился ваш «медовый месяц» с «Интером»?
– Я с детства за «Челси», это моя любимая команда. После того как мне пришлось оттуда уйти, я держал в голове миссию вернуться в клуб.
– Лаутаро Мартинес может перейти вслед за вами в «Челси»?
– Нет, Лаутаро, ты можешь остаться в «Интере», я вернусь туда.
Если бы «Интер» сделал мне предложение о новом контракте, как я того хотел... Мы бы делали это интервью не здесь, в Лондоне, а спокойно в Милане.
- 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
- В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.
- В текущем сезоне АПЛ у Лукаку 13 матчей, 5 голов.
Лукаку: «Интер» спас мою карьеру. Из-за него я отказал «Манчестер Сити»