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    Лукаку: «Если бы у «Интера» была экономическая мощь, я бы никуда не ушел летом. Я вернусь туда»

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поговорил о значении «Интера» в его карьере. Футболист планирует туда вернуться.

    – Можно ли говорить, что вы остались бы в «Интере», будь у него экономическая мощь, чтобы удерживать лучших футболистов?

    – В таком случае я бы 100 процентов остался в «Интере». Ушел Антонио Конте, ушел Ашраф Хакими, ходили слухи, что у клуба проблемы.

    Сейчас я всегда смотрю матчи «Интера». Это что-то особенное для меня.

    – Почему закончился ваш «медовый месяц» с «Интером»?

    – Я с детства за «Челси», это моя любимая команда. После того как мне пришлось оттуда уйти, я держал в голове миссию вернуться в клуб.

    – Лаутаро Мартинес может перейти вслед за вами в «Челси»?

    – Нет, Лаутаро, ты можешь остаться в «Интере», я вернусь туда.

    Если бы «Интер» сделал мне предложение о новом контракте, как я того хотел... Мы бы делали это интервью не здесь, в Лондоне, а спокойно в Милане.

    • 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
    • В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.
    • В текущем сезоне АПЛ у Лукаку 13 матчей, 5 голов.

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    Источник: Sky Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +764

      КрымForever 14 минут назад

      Скатертью дорога, в следующем сезоне ждем Макаку в Интере.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1751

      Romio-xxx 27 минут назад

      Что то мне совсем не нравится его базар!Подохренел что ли совсем???

      1
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      Рейтинг: +86

      Стэнли 42 минуты назад

      Нет слов. Маты кончились....

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