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    Лукаку: «Интер» спас мою карьеру. Из-за него я отказал «Манчестер Сити»

    Нападающий Ромелу Лукаку в прошлом году мог оказаться в «Манчестер Сити». Бельгиец предпочел остаться в «Интере».

    «Летом 2020 года я отклонил предложение« Манчестер Сити». Это было более выгодное предложение, чем предложение «Челси» в 2021.

    Я отказался от «Манчестер Сити», потому что не смог покинуть «Интер» всего через год. Это клуб, который спас мою карьеру, когда я плохо себя чувствовал в «Манчестер Юнайтед», – сказал Лукаку.

    • Игрок рассчитывает вернуться в «Интер».
    • 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
    • В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.

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    Источник: Sky Sports

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