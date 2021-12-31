Лукаку: «Интер» спас мою карьеру. Из-за него я отказал «Манчестер Сити»

Нападающий Ромелу Лукаку в прошлом году мог оказаться в «Манчестер Сити». Бельгиец предпочел остаться в «Интере».
«Летом 2020 года я отклонил предложение« Манчестер Сити». Это было более выгодное предложение, чем предложение «Челси» в 2021.
Я отказался от «Манчестер Сити», потому что не смог покинуть «Интер» всего через год. Это клуб, который спас мою карьеру, когда я плохо себя чувствовал в «Манчестер Юнайтед», – сказал Лукаку.
- Игрок рассчитывает вернуться в «Интер».
- 28-летний Лукаку провел в «Интере» два сезона – с 2019 по 2021 год.
- В его активе 64 гола и 16 ассистов в 95 матчах.
Источник: Sky Sport