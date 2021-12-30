Селюк: «Локо» выбрал европейский вектор, продлив Ротенберга. Боря работает как тигр»

Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал продление контракта игрока с «Локомотивом» до конца сезона.

«Клуб поступил достойно. «Локомотив» выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты. Делают всe, чтобы он поправился. Боря работает как тигр. Очень профессионально.

Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет. После истечения контракта решать Плутнику. Бориса могут пригласить на должность клуба, где он будет полезен.

На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством», – сказал Селюк.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.

В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».

Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

Ротенберг – о продлении контракта с «Локо»: «Прощальных игр не будет. Только футбол»