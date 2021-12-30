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  • Селюк: «Локо» выбрал европейский вектор, продлив Ротенберга. Боря работает как тигр»

Селюк: «Локо» выбрал европейский вектор, продлив Ротенберга. Боря работает как тигр»

30 декабря 2021, 18:26
6

Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал продление контракта игрока с «Локомотивом» до конца сезона.

«Клуб поступил достойно. «Локомотив» выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты. Делают всe, чтобы он поправился. Боря работает как тигр. Очень профессионально.

Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет. После истечения контракта решать Плутнику. Бориса могут пригласить на должность клуба, где он будет полезен.

На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством», – сказал Селюк.

  • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
  • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
  • Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

Ротенберг – о продлении контракта с «Локо»: «Прощальных игр не будет. Только футбол»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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Блямба
1640880780
"..и вырвал грешный мой селюк"..тьфу,ты ..язык.. блин .одна фигня..)
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DOCTOR PENALTY
1640885684
Ну Селюк, ну хохол - классика лизания.
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Павелий
1640890752
Да, Боря Романович работает как тигр, а Боря Борисович - сын успешного папика, которого держат для связей.
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kan85
1640895211
Позорище
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SanInstructor
1640940645
ахахахахахахахахаха
Ответить
Hektor 84
1641156959
Позорище! Какой же ты смешной и жалкий Селюк! Нести сплетни про Смолова и защищать лентяя и сынка олигарха! Высунь язык из жо.. Ротенберга)))
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