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    Селюк: «Локо» выбрал европейский вектор, продлив Ротенберга. Боря работает как тигр»

    Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал продление контракта игрока с «Локомотивом» до конца сезона.

    «Клуб поступил достойно. «Локомотив» выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты. Делают всe, чтобы он поправился. Боря работает как тигр. Очень профессионально.

    Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет. После истечения контракта решать Плутнику. Бориса могут пригласить на должность клуба, где он будет полезен.

    На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством», – сказал Селюк.

    • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
    • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
    • Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

    Ротенберг – о продлении контракта с «Локо»: «Прощальных игр не будет. Только футбол»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3478

      Блямба 9 минут назад

      "..и вырвал грешный мой селюк"..тьфу,ты ..язык..
      блин .одна фигня..)

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