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    Габулов: «У меня идентичные с «Химками» цели. Задача – оставить клуб в РПЛ»

    Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о задачах команды на вторую часть сезона РПЛ.

    «Безусловно, мои и клуба цели идентичны, задача на ближайший период состоит в том, чтобы «Химки» остались в Премьер-лиге. Все внимание и концентрация сфокусированы на этом.

    Ситуация не простая, но период предстоит интересный. Для этого нужно делать с точки зрения организации работы и формирования команды все, чтобы сохранить ее в РПЛ.

    Есть непоколебимая уверенность в том, что задача будет выполнена», – сказал Габулов.

    • «Химки» ушли на зимний перерыв на последнем месте.
    • Отставание от спасительной 14-й строчки – 4 очка.

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    Источник: ТАСС

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