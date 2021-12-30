Габулов: «У меня идентичные с «Химками» цели. Задача – оставить клуб в РПЛ»

Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о задачах команды на вторую часть сезона РПЛ.

«Безусловно, мои и клуба цели идентичны, задача на ближайший период состоит в том, чтобы «Химки» остались в Премьер-лиге. Все внимание и концентрация сфокусированы на этом.

Ситуация не простая, но период предстоит интересный. Для этого нужно делать с точки зрения организации работы и формирования команды все, чтобы сохранить ее в РПЛ.

Есть непоколебимая уверенность в том, что задача будет выполнена», – сказал Габулов.